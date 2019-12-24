За 25 млн грн из госбюджета решен жилищный вопрос 24 переселенцев – Минсоцполитики

Решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету в 2019 году более чем в 1 млн грн. Это следует из данных, озвученных 24 декабря министром социальной политики Юлии Соколовской, информацию приводит сайт Кабинета Министров.

Об этом она сказала на заседании Совета развития общин и территорий.

«Соколовская отметила, что на протяжении 2019 года за счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц. Также дополнительно в августе распоряжением правительства на выплаты денежной компенсации за жилые помещения направлено 37,2 млн грн для 35 семей», – сказано в сообщении.

Глава министерства также отметила, что Верховная Рада проголосовала за увеличение с 25 млн грн до 248 млн грн суммы на развитие программ обеспечения жильем внутренних переселенцев и участников боевых действий на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кабинете Министров Украины отмечали, что по состоянию на 28 октября 2019 года в стране было учтено более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц. Статус участника боевых действий в Украине получили более 369 тыс. человек, сообщала Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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