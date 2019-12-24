В Луганской области более 80 тыс. жителей остались без водоснабжения

Более 80 тыс. жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска Луганской области остались без водоснабжения из-за отключения «Лисичанскводоканала» от электроэнергии. Об этом 24 декабря проинформировала пресс-служба Лисичанского горсовета.

«24 декабря, ООО «Луганское энергетическое объединение» отключило от поставок электроэнергии объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал» (водонасосони станции «Билогоривського», «Совместная», «РТИ», «Привольнянское», «Малорязанцево»), что привело к невозможности осуществления водоснабжения в городах Лисичанск, Новодружеск, Приволье», – рассказали в горсовете.

Отмечается, что без водоснабжения остались более 80 тыс. жителей городов, 35 учебных и 25 лечебных учреждений.

«Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП «Лисичанскводоканал» прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия. Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП «Лисичанскводоканал» совместно с Главным управлением ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды», – добавили в пресс-службе.

В Лисичанском горсовете призвали всех потребителей «Лисичанскводоканала» погасить долги.

Это уже третий случай прекращения подачи воды «Лисичанскводоканалом» в 2019 году из-за долгов предприятия за электричество.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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