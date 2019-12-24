Новый смартфон Vivo X30 попал в Книгу рекордов Гиннесса

24.12.2019, 19:14, Новости дня

Китайский бренд Vivo привел к попаданию смартфона  Vivo X30 Pro в Книгу рекордов Гиннеса.

Именно таким образом производитель техники позволил себе существенно продвинуть свои модели смартфонов. Суть рекорда состоит в том, что компания сумела привести к тому, что новая модель X30 Pro была применена для создания максимального количества снимков на один и тот же аппарат.

Кроме того, для регистрации рекорда был составлен официальный сертификации. В числе достоинств нового аппарата X30 Pro стала основная камера на 4 модуля на 64+12+8+2 мегапикселей. Также новый смартфон получит 60-кратный зум. Предполагается, что рекорд позволит существенно повысить интерес к продукции китайской компании.



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