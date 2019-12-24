Oukitel представил защищенный смартфон с батареей на 8000 мАч за 100 долларов

Компания Oukitel выпустила новый недорогой смартфон, который получил примечательную особенность.

В свою очередь, новая модель получила название WP5 и оценивается производителем в 100 долларов. Известно, что данный аппарат получил 5,5-дюймовый дисплей с высоким разрешением и защитным стеклом. Кроме того, модель отличается повышенной прочностью и защитной от попадания влаги и пыли.

Также в числе примечательных особенностей указывается встроенный мощный аккумулятор, который получил емкость 8000 мАч. Таким образом, владельцу аппарата не составит труда просматривать различные видео без подзарядки на протяжении более 12 часов. Остальные характеристики нового смартфона WP5 пока остаются неизвестными.

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