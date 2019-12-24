Мнение: Почем продали драгоценности Людмилы Зыкиной

Раз уж я взялась следить за этой темой (часть 1) (часть 2), то вот итоги аукциона.

Выставка в Историческом музее. Фото: Елена Горбачева / Русская Планета



Пресс-релиз:

Аукционный дом «12й стул» провел 22 декабря 2019г. первые мемориальные торги уникальной коллекции драгоценностей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. На аукционе была выставлена первая часть украшений и личных вещей выдающейся русской певицы. Аукционный дом приложил все усилия к тому, чтобы между тремя наследниками певицы было заключено соглашение о реализации наследуемого ими совместного имущества.

«Аукцион стал заметным культурным событием в жизни России», – отметил эксперт аукционного дома «12й стул» Иван Ефимов. «Это была не просто продажа драгоценностей, а мемориальные торги. То есть возможность для широкой публики, а также для музеев и культурных институций, приобщиться к памяти великой певицы, к одному из самых известных во всем мире образов русской женщины. На аукцион выставлялись отнюдь не только караты бриллиантов, но также и личные вещи Людмилы Георгиевны, часто дополняющие ее сценический образ. Проведение мемориальных аукционов для России пока редкость, в то время как в Нью-Йорке, Лондоне или Париже такие торги проходят с большим успехом. Можно вспомнить аукционы последних лет, посвященные Элизабет Тэйлор, Маргарет Тэтчер, Одри Хепберн и другие. Мы взялись за непростую задачу, и считаем, что первый опыт удался», – добавил Иван Ефимов.

Небольшой зал отеля «Националь», с видом на Манежную площадь, оказался практически переполнен, но многие участники также торговались по интернету или оставили заочные биды (ставки). Из 63 предметов продана половина, на общую сумму 4 миллиона 815 тысяч рублей (с учетом премии аукционного дома).

Многие лоты «ушли» с превышением стартовой цены. Топ-лотом, как и ожидалось, стали «Мои серьги» с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, – так их называла и особенно любила Людмила Зыкина. Этот лот, оцененный в 1 миллион рублей, был продан с превышением «старта» более чем в 2 раза. На серьги был заявлен заочный бид, но за лот №1 бились покупатели и в зале, и на общей аукционной online интернет-площадке Bidspirit. В результате «Мои серьги» ушли к покупательнице из зала, которая, с учетом премии аукционного дома, отдала за лот 2 млн. 645 тыс. рублей.

Второй топ-лот – золотое колье, по семейному преданию, подаренное певице руководителем Азербайджана Гейдаром Алиевым, был продан немного выше стартовой цены за 1,38 миллиона рублей интернет-участнику торгов.

Ручка Cartier с пером из белого золота, подаренная Зыкиной, как говорят, лидером Северной Кореи Ким Ир Сеном, который также был поклонником певицы, была продана за 100 тысяч рублей (далее — цены по «молотку»).

Выше «стартов» были проданы золотая брошь с бирюзой «Павлин» (за 65 тыс. руб.), старинный золотой браслет с бриллиантами и бирюзой (70 тыс. руб.), серебряное кольцо с аметистом и горячей эмалью (30 тыс. руб.).

Многие лоты с невысокими ценами на память о любимой певице смогли приобрести все желающие. По ценам в 5-7 тысяч рублей были проданы шкатулки для украшений. «Ушли» все грампластинки с записями песен певицы (1-3 тыс. руб.). Оказались востребованными три коллекционных предмета, связанных с Наполеоном (3-5 тыс. руб.). Скромный лот с серебряной салфетницей начала XX столетия вырос в цене в 7 раз, остановившись на сумме в 7 тыс. руб.

Кроссовки Зыкиной достались покупательнице в зале за 4 тысячи, ей же теперь принадлежат и солнцезащитные очки (2,2 тыс. руб.). Наконец, бусы из бисера, которые сделала сама Людмила Зыкина, выставленные за 1 тыс. рублей, были проданы за 5,5 тысяч рублей.

Иван Ефимов поблагодарил наследников Людмилы Зыкиной, которые «были разделены этим наследством, – такое бывает часто, – но нашли в себе силы, мужество, волю перевернуть эту страницу, помириться, подписать соглашение» и адвокатов, которые представляли интересы наследников: «их труд не так заметен публике, но была проведена действительно огромная работа». Ефимов от имени аукционного дома «12й стул» также выразил огромную признательность Государственному историческому музею, который дал возможность приобщиться к коллекции большому числу поклонников певицы – посетителей выставки «Драгоценности Людмилы Зыкиной», которая в начале декабря прошла в этом музее.

Вторая часть ювелирной коллекции будет выставлена на аукцион в 2020 году. Часть средств, полученных от аукционов, будет направлена на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.

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Источник: Шакко

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