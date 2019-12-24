В РФ начали разработку двух новых боевых роботов

В РФ начали работу по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса, сообщил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
«Открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», – сказал Салюков, передает РИА «Новости».
Он отметил, что введение в войска РТК и развитие теории их боевого применения изменяют порядок и способы решения тактических задач в бою.
Салюков добавил, что в 2019 году с положительными результатами закончились госиспытания последних двух машин семейства «Тайфун-К» с колесными формулами 4 на 4 и 6 на 6. В них также применяется боевой модуль с дистанционным управлением.
В ноябре Салюков сообщал, что робот «Кунгас» успешно прошел госиспытания.
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