Мнение: Письмо: «Не создан для семьи»

Настоящий Штурман отличается тем, что он не замечает штурманства своего.

Жених от Штурмана всегда сбегает внезапно, в окно, как у Гоголя.

Это очень важная черта Штурмана, поскольку если они чувствуют свое штруманство, значит они замечают чужие границы и видят, что пересекают их. И это уже не совсем Штурман значит, во всяком случае — баг слабый.

Настоящий Штурман убежден, что не давит никак. Наоборот, даже там, где имеет право надавить, очень деликатен. Так ему кажется, потому что та чужая территория, куда все время залезает Штурман со своим рулем, воспринимается им как собственная, он понятия не имеет, что вылезает за границы.

Он слепой по части границ и не замечает чужих эмоций под своей короной. Фокус у него на себе, а второй кажется ему продолжением себя.

maria_diakova

Эволюция, здравствуйте!

Спасибо за ваш блог и за рубрику.

Моя история про отношения,надеюсь, попасть к Вам на разбор писем, если оно покажется Вам стоящим.

Мне 31 год, замужем никогда не была, работаю юристом, 2 года назад ушла с работы и стала работать на себя. И год назад с бывшим молодым человеком решили открыть общий бизнес, который прогорел этим летом, осенью раздала долги, пришлось к переехать к родителям. Сейчас набрала себе клиентом, начинаю приходить в себя. С парнем расстались еще летом (в июле), он мне не помогал с общим делом, и я не хотела просить.

(Очень часто бывает у Штурманов, что они дожимают кого-то до «общего дела», а потом им не хотят «помогать», вот такое это дело общее. Скорее всего парень вложился деньгами в ее бизнес, но заниматься им не хотел и не мог, под щипцами вложился. Но она не была ему благодарна за вложение, зато очень обиделась за то, что он не выполнял ее штурманский план и не работал на ее идею. Ему же ее идея наверняка с самого начала не казалась стоящей и тем более он не считал ее общей)

Этим же летом мне написал А. в соцсетях, добавился ко мне во все соцсети, типа вы такая красивая девушка, давайте вечером выпьем кофе. Я и А. были знакомы, занимались одним спортом, разница в возрасте 11 лет, но он меня не узнал, мне тогда было лет 14. На что я ему и ответила, что мы знакомы, и у меня есть молодой человек.

После этого А. периодически напоминал о себе, звал меня в любительскую команду в спорт, которым занимались, на соревнования. Взял у меня номер телефона для протоколов соревнований, так и не позвонил и не писал. Я отнекивалась, мне было не до этого.

В конце лета А. меня добавил в чат общую группу по спорту, сказал, что не хватает девушек в команду и там уже общие знакомые попросили тоже прийти, так как помнили мои результаты по молодости.

В конце сентября я пришла на тренировку, где мы разболтались с А., мне он очень понравился. Но после этого А. мне не писал. Через 2 недели я сама ему написала, и он мне сказал, что я ему обещала ужин. Встретились через какое-то время (он простыл), в кафе, много говорили, я смеялась, много общих тем профессия (он тоже юрист), спорт, взгляды на жизнь.

Он мне очень сильно понравился. Он меня старше на 10 лет, не был женат, детей нет, он очень умный, хорошо зарабатывает, хорошая машина, квартира, красивая фигура. Рассказывал про своих девушек, что никто о нем не хотел заботиться, меркантильные, глупые и тд. Я ему рассказала про то, что живу у родителей, что рассталась с парнем еще летом, поэтому сильно не обольщалась, что ему нужна такая бесприданница.

Во вторую встречу, после тренировки он меня предложил довести до дома, перед этим заехали поужинать, болтали и смеялись. На прощание я хотела поцеловать его в щечку, а он подставил развернулся и поцеловал меня в губы, я ответила, мы долго целовались, и он предложил поехать к нему. На что я отшутилась, сказала, что мне завтра рано вставать на работу. Договорились встретиться на следующий день, и я осталась у него на выходных. Он был внимательным, готовил обед и ужин (у него проблемы с поджелудочной, он есть нежирное и несоленое).

На следующей неделе он уезжал на соревнования в Сочи, позвал с собой. Я отказалась, сказала, что много работы. Он звонил каждый день вечером, но не писал, сказал, что не любит переписываться.

(Не любить переписываться — очень полезно. Иначе рапунцели начинают беситься, что не сразу ответил и не то)

После приезда, предложил, чтобы я у него осталась и даже не уходила в офис, а работала дома (он работает дома). Конечно, я готовила, научилась готовить то, что он любит, убиралась, покупала продукты, хотела, чтобы ему было хорошо со мной. Потом сказал, что раз я что-то покупаю, чтобы я брала деньги, которые он мне оставлял, сказал, чтобы я покупала то, что мне нужно. Я брала на продукты и все в этом роде.

(Она считает, что вкладывалась достаточно, раз готовила и убирала. На самом деле она готовила и для себя тоже и убирала за собой. То есть вкладывался мужик, в основном. Жили у него, за его деньги, и в быту он многое делал сам наверняка. Это нормально в МЖ-отношениях, когда на мужчине — большая часть, но женщины должны это замечать, а не слепо присваивать)

Месяц, мне показалось, что я счастлива, он мне все время мне говорил, что хочет побыть со мной, чтобы я приходила быстрее домой и тд. Я его не ограничивала, он когда хотел ходил в спортзал, встречался с друзьями (но чаще он говорил, что лень и не ходил). Он мне рассказывал, что его бывшие девушки пытались его поменять, и чтобы у него не было свободного времени и он занимался только ими.

(Вот здесь видно Штурмана, неотрефлексированного, большого. Она его не ограничивала! Как такое слово в голову приходит? Как она могла ограничивать? Она хозяйка? Мама? И скорее всего щипцы небольшие сразу были, если он часто напоминал ей про девушек, которые хотели заполнить собой всю его жизнь. Но в начале он еще готов быть щедрым и лояльным, хотя и не хотел ее знакомить с друзьями)

Через месяц начались претензии типа, что я не так стою, что не нужно облокачиваться все время на что-то, я не так разговариваю. Я старалась не отвечать, хотя это было неожиданно слышать. Видимо, я его стала раздражать.

(Самое противное в рапунцелях, читающих мой блог, это то, как они поняли тему СЗ. Они почему-то решили, что при падающей СЗ плюс начинает придираться ко всему на пустом месте. А на самом деле накопленное раздражение, которое выливается в придирки, совсем не на пустом месте появляется. Когда придираются к вашим манерам, ваши манеры действительно кажутся очень плохими. Уходите, если оскорблены и не согласны ни с одним словом. Но попытайтесь взять это в расчет, если решили пока остаться. Не пропускайте мимо ушей. Решето, эгоцентризм и дурные привычки действительно могут сильно раздражать, хотя ваша СЗ еще может быть неплохой. Но рапы поджимают рот в куриную гузку, обвешиваются кислыми щами и продолжают вести себя так же, назло. А потом удивляются, что их возненавидели)

На выходных я уехала к родителям, он заболел. Я, спросила, что привезти из лекарств и тд, он сказал, что ничего не нужно и ему удобнее побыть одному пока он болеет. Я его спросила, что он хочет, чтобы я переехала обратно? Он ответил, что сейчас точно не хочет этих разборок.

(Он боится разборок. Значит в ответ на его замечания она всегда отвечала дискуссией, и он уже сыт по горло обсуждением отношений)

Я пришла в понедельник к нему (у меня там были документы), осталась, приготовила ему обед и тд. Он смягчился, сказал, что просто болел, и чтобы я себе ничего не придумывала.

Так мы прожили еще неделю, и он стал высказывать, что все куда мы не ходили бы (театр, кино) это все г и ему ничего не нравится. Я не удержалась и сказала, что ему ничего не нравится и для него все всегда не так. Он обиделся, я тоже была не в настроении.

(Она сидит у него дома, но уверена, что она имеет полное право высказать ему, чем недовольна, и они тут на равных. И она обвиняет его, что не нравится ему. Как будто если он хорошенько устыдится, она ему понравится)

Вечером смотрели фильм, я стала его целовать, он мне сказал, что не любит целоваться. Я расстроилась и спросила, что ему тогда нравится. Он мне сказал, что он чувствует себя как на допросе, что я на него давлю все время и ему это не нравится и что он хочет побыть один.

(Штурману все равно, что человек не в настроении, он будет приставать. А если сказать прямо, чтобы отстал, затеет дискуссию. В самом вопросе «что тебе тогда нравится?» — большая корона. Мало ли что ему нравится? При чем тут ее Штурман? Как будто она может дать ему все, чего ему надо)

Я ответила, что видимо, мы рано стали жить вместе. Он сказал, что да. И я предложила, пожить отдельно.

(Ей кажется, что это она предложила. А не ее прямолинейно попросили освободить дом)

Утром собрала документы, комп, ушла на работу. Я встала быстро собралась, не стала завтракать, сказала А., что все нормально, была в хорошем настроении, он виновато выглядел, но отговаривать не стал, сказал давай попробуем пару дней. Когда я была у родителей, мы созванивались каждый день, но я чувствовала сильный холод.

(Почему пару дней, если он мечтает избавиться от нее? А потому что она думает, что сама предложила. Из-за этого названивает ему и удивляется его холоду)

Так получилось, что встретились только в субботу и пошли вечером в кафе, он меня познакомил со своим другом, музыка была громкой и я общалась только с А. После пришли, он меня целовал, был очень страстным, но отдаленным.

(Не давала ему с другом пообщаться. Но секс все-таки вытянула напоследок. И наверное страстным в сексе он был по сравнению с тошнотворным его состоянием последнее время их совместной жизни. Но и отдаленным он тоже был, не хотел выяснять отношения)

Я видела, что он отстраненный, ночью я не спала, я видела, что он меня хотел обнять, но убирал руку, утром занимались сексом.

(Обнять хотел по привычке, но боялся, что она останется жить)

Я собрала вещи, он мне не препятствовал, отвез к родителям. Я его спросила, что я ему больше не нравлюсь, он ответил, что я не могу не нравится, что я идеальная (красивая, умная), у меня хороший характер, но причина в нем, он раздражается, и не хочет ни с кем жить, что у него так было всегда, его все девушки начинали бесить через 2 месяца.

(Потому что большинство девушек имеют плохие границы и многие Штурманы. Давайте признаем это честно. Мужик этот тоже имеет границы так себе, но он более независим, ему нужен только секс иногда, немножко романтики, а больше ничего от женщин не нужно. А вот девушкам нужно очень много, и материально на шею сесть, и жизнь его собой заполнить, и серьезные шаги вытянуть, и секс все время доить, чтобы чувствовать себя желанной, и мужа-отца-кормильца из него слепить будущим детям)

Сказал, что мы можем продолжить общаться, но реже видеться.

Я сказала, что я влюбилась в него, но если ему так плохо со мной, то не вижу смысла продолжать, потому что будет только хуже. Он сказал, что у меня заниженная самооценка, что он устал, что он не хочет даже работать, ему нужно уехать отдохнуть куда-нибудь на год, что, наверное, не создан для семьи.

(Она напоследок достала горячие щипцы и он пронзительно спел ей арию Мертвого Жука. «Уеду в глушь, в Саратов» или даже «Увезу себя я в тундру, увезу к седым снегам»)

Он не звонит, и я не звоню. Я его люблю, не знаю, что делать, и я совсем не понимаю, что это было.

(По последней строке понятно, что она собирается ему звонить и вообще хочет с ним что-то делать. Хочет оживить дохлого жука)

Источник: Эволюция

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