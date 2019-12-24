Хорошо, что цены на бензин снизились, но не нравится прямое вмешательство президента в ценообразование. Мы же не в Беларуси живем

Только что на популярном сайте Finance.ua в разделе наличных обменных курсов доллар упал ниже отметки 23 грн/$.

Актуальный средний курс продажи обменниками – 22,9978 грн/$, хотя можно найти доллары по 22,96 грн/$.

Причина «проседания» наличного курса – предпраздничные продажи долларов населением. Не дождавшись падения гривны, обещанного апологетами апокалипсиса, украинцы понесли свои накопления в обменники, чтобы за гривны покупать подарки семье. Валютные менялы быстро опустили цену покупки, потому что и так затарены валютой. Поползла вниз и цена продажи зеленых, ведь обменники зарабатывают на обороте.

Быстрая смена курсов свидетельствует о рыночности курсообразования и высокой конкурентности рынка обмена наличной валюты.

Несколько иные события происходят на рынке розничных продаж горючего. Цена нефти на мировом рынке (график с Минфина) в течение 2019 года колеблется на одном уровне, у отметки $65 за бочку. В связи с падением курса доллара к гривне цена на украинских заправках должна была бы снизиться на 2–4 грн за литр горючего. Однако цены на стелах замерли еще с прошлой зимы.

Скриншот: Тарас Козак / Facebook

Пришлось вмешиваться президенту Владимиру Зеленскому. Вчера встретился, а сегодня – цены на бензины/солярку на 1 грн ниже. Хорошо, что хоть на столько цены снизились, однако мне не нравится такое прямое вмешательство Офиса президента Украины в ценообразование. Мы же не в Беларуси живем.

Вмешательство верховной власти нужно для того, чтобы разобраться с неработающим Антимонопольным комитетом Украины. Нечто или некто ослепил глаза работникам этого органа. Ну, в упор не видят они монополии на энергетических рынках, ценовые сговоры на рынках горючего.

Отсутствие рыночной конкуренции на потребительских рынках вытягивает деньги из карманов рядовых украинцев и обогащает нечестных дельцов и покрывающих их чиновников-коррупционеров.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лера Кудрявцева — самая честная женщина публичного пространства России. Во-первых, она всегда говорила, что не была проституткой — раз. Во-вторых, очень искренне всем рассказывала, что любит СерГея Лазарева, и у них — гетеросексуальная связь. Ну, и в-третьих, Лера всех всегда уверяла, что грудь у неё — настоящая, которая несмотря на 55 лет от рождения стоит […]