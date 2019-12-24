«Нафтогаз» надеется на подписание контрактов с «Газпромом» 27 декабря – Витренко

26 декабря команды НАК «Нафтогаз України» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

«Мы уже успели выполнить «домашнее задание» – подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», – написал Витренко.

Он подчеркнул, что «Нафтогаз» не намерен идти на «сплошные уступки» «Газпрому».

«Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных», – добавил исполнительный директор НАК.

Уже за декілька годин мільйони християн по всьому світу зберуться у колі сім’ї, аби зустріти першу зірку на Святвечір…. Posted by Yuriy Vitrenko on Teisipäev, 24. detsember 2019

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло несколько раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне. 20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Оржель сообщил 21 декабря, что, согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Кроме того, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен. Министр проинформировал, что договоренности по транзиту российского газа через украинскую газотранспортную систему не предусматривают возможности прямых поставок газа в Украину из РФ.

Витренко заявлял, что контракты на транзит должны быть подписаны до 29 декабря. Он сообщил, что «Нафтогаз» станет посредником между «Газпромом» и компанией «Оператор газотранспортной системы Украины».

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что тариф на транзит российского газа через Украину не будет меняться в течение пяти лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке Евгений Манюров пришел к зданию силовиков после курсов английского языка, сообщили СМИ со ссылкой на источник в следствии. Источник заявил, что Манюров прошел к месту стрельбы около 100 метров от здания на Мясницкой улице, где находился языковой центр. Первый раз он появился там в августе этого года со […]