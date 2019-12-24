Мнение: Кто разжигает «антисемитизм»?

В процессе создания исследовательской работы «Грустная сенсация: во Франции антисионизм приравняли к антисемитизму!» мне удалось собрать в одну большую картину-мозаику значительное количество фактов и связать их воедино очень надёжными причинно-следственными связями. К сожалению не все факты и материалы мне оказались доступны и известны, но один из них оказался столь возмутительным, что я захотел посвятить ему отдельный пост.

После опубликования упомянутой работы и двойного её прочтения уже на сайте КОНТ, до меня дошло, что так называемые «духовные пастыри еврейского народа» — официально называющие себя раввинами, ребе — сами же целенаправленно и злонамеренно с помощью СМИ демонизируют евреев в глазах представителей других народов, а потом первые кричат о пресловутом «антисемитизме гоев»!

Кстати, жившему в XIX веке знаменитому писателю-фантасту Герберту Уэллсу однажды так надоело слышать со всех сторон про этот самый «антисемитизм гоев», что он тогда же озадачился вопросом: «Имело бы смысл серьёзно проанализировать и разобраться, как это получается, что в каждой стране, где живут (селятся) евреи, возникает антисемитизм?».

Недавно я понял, что главным выгодополучателем от «антисемитизма» является религиозно-политическое руководство евреев. Оно же этот «антисемитизм» и разжигает, приписывая евреям демонические или наоборот уникальные, исключительные качества, каких нет у людей других национальностей и рас!

Я приведу сейчас два примера, и читатель всё сразу поймёт, что я имею ввиду.

Уже несколько лет я с группой единомышленников отслеживаю работу русскоязычного иудейско-хабадского сайта https://www.evrey.com, мы читаем материалы, которые там публикуются в открытом доступе, обмениваемся мнениями, и не перестаём удивляться тому, что наши борцуны с экстремизмом из Центра «Э» даже не смотрят в ту сторону…

И вот вам пример демонизации евреев, выставляющий их в неприглядном свете, и побуждающий любого «гоя», прочитавшего нижеприведенный текст, как минимум, плохо думать о евреях.

«…На святом языке (иврите) еврей звучит как иври — термин, который происходит от слова эвер, что в переводе на русский язык означает — «сторона». И суть термина иври состоит в том, что мы, евреи, духовно — на «другой стороне», не на той, на которой «размещено» всё остальное человечество…»

Когда лично я прочёл эти слова, я тут же в своём уме нарисовал вот такую картинку и у меня сразу же автоматически возник вопрос:

— В смысле, «Вы, евреи, духовно — на стороне ТЬМЫ?!»

Чтобы читатель понял, что я ничего не сочиняю, вот первоисточник:





Источник: https://www.evrey.com/sitep/as…

Здесь раввин Элиягу Эссас фактически открытым текстом говорит, что всё человечество духовно находится на одной стороне, а евреи — на диаметрально противоположной.

А ведь люди не дураки. Они знают, что есть Бог, а его противоположностью является диавол. Соответственно, прочитавшие эту публикацию «гои» могут сделать вывод, что духовно евреи — на стороне диавола! Вот и получается, что эта публикация — этакая подстава для евреев.

Если раньше кто-то чего-то только подозревал, следя за деятельностью еврейских олигархов, сионистов и прочих -истов, то теперь всякому «гою» непосредственно с русскоязычного еврейского сайта www.evrey.com даётся подтверждение за подписью раввина Элиягу Эссас, что да, духовно евреи — на стороне диавола! Если остальное человечество на стороне Бога.

Ладно я, человек искушённый, изучаю религию, учусь разбираться в политике, поэтому я смог догадаться, что это подстава, злонамеренная демонизация евреев, рассчитанная на возбуждение в «гоях» ненависти к евреям. Но, ведь значительная часть «гоев», которая менее информирована и глубоко не вникает в эту тему, может понять всё буквально и будет уже только за это евреев ненавидеть, вспоминая слова Христа-Спасителя, которые он сказал Иудеям: «ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего…» (Ин. 8: 44)!

Ранее на другом русскоязычном иудейско-хабадском сайте https://www.moshiach.ru я столкнулся с ещё одной формой разжигания раввинами в «гоях» ненависти и вражды по отношению к евреям. Раввины приписывают им уникальные, исключительные качества, утверждая, что «только евреи ими обладают, а у представителей иных народов таких качеств нет!»

И вот, опять же, наглядный пример, где раввин утверждает, что мы «гои» — животные. В отличие от еврея мы имеем одну только животную душу, а у евреев якобы две души, одна животная, как у нас, а другая божественная!». Смотрите ниже первоисточник:

Источник: https://www.moshiach.ru/lesson…

Опять же, что ж получается, «гои», то есть неевреи, прочитав такое, должны в сердцах подумать: «Вот же ж уроды! Ставят себя выше всех людей, возомнили из себя каких-то «сверхчеловеков»!» И ведь мало кто догадается, что такие информационные вбросы в русскоязычное пространство делаются раввинами злонамеренно и целенаправленно, чтобы у «гоев» эпизодически возбуждать чувство ненависти к евреям (так называемый «антисемитизм»), а евреев, наоборот, при этом убеждать, что «весь мир их ненавидит».

Этот старый иудейский приём управления людьми называется «разделяй и властвуй!» И вот мы все видим, как раввины, используя средства массовой информации, применяют сегодня этот приём для разжигания в «гоях» пресловутого «антисемитизма»!

Приведу, пожалуй, ещё один пример демонизации евреев с помощью СМИ. С помощь видеотрансляций из Израиля этим занимается сионист Михаэль Лайтман, основатель Международной Академии каббалы. В одном из своих выпусков он сделал ряд громких заявлений: «Все страдания в мире — от евреев!», «Следующее уничтожение евреев может начаться в Америке!»

Завершая своё повествование, я хочу посоветовать евреям осмыслить слова Христа-Спасителя, которые он когда-то сказал древним, библейским евреям по поводу их «духовных руководителей»: «Оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму!» (Мф. 15: 14).

Сегодняшние евреи, на мой взгляд, находятся не в лучшей ситуации, я бы даже сказал, в скверной! У них всё те же духовно слепые, фанатичные вожди, которые тужатся всем доказать, как тот же М.Лайтман, что они якобы обладают неким особым видением будущего. И в этом будущем лже-пророк Лайтман видит, конечно же, «новый Холокост евреев…»

Так вот, это не предвидение. Это искусственное программирование ситуации. Перефразируя самого Лайтмана, я скажу так: «Все страдания в мире — от вот таких каббалистов и вот таких раввинов! Причём страдания не только «гоев» но и самих евреев…»

23 декабря 2019 г. Мурманск. Антон Благин

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лера Кудрявцева — самая честная женщина публичного пространства России. Во-первых, она всегда говорила, что не была проституткой — раз. Во-вторых, очень искренне всем рассказывала, что любит СерГея Лазарева, и у них — гетеросексуальная связь. Ну, и в-третьих, Лера всех всегда уверяла, что грудь у неё — настоящая, которая несмотря на 55 лет от рождения стоит […]