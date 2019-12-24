Мнение: Всё! Кажется, я убил его

мечту политизировать прекрасный семейный праздник.

А теперь всё по порядку.



Несколько дней назад супруга сообщила, что к нам на Новый год приезжает её сестра с семьёй. Ну, и свояк в том числе, конечно.

Что такое Новый год в тесном семейном кругу?

Это, прежде всего, застолье. А застолье это напитки, блюда, угощения. И вот здесь мы сразу же подходим к первым минам, которые необходимо обезвредить.

Да! Я забыл сказать, что мой свояк – парень, в общем-то, неплохой, но слишком политизированный. И когда выпьет, его может понести. И несёт его обычно прямиком на виртуальные баррикады.

Причем эти баррикады могут быть либеральные, красные и любых других цветов. Главное – чтобы они были. И булыжная мостовая желательна под рукой. Но за неимением булыжника вполне может подойти что-нибудь тяжёлое.

И хотя, весовые категории у нас очень разные – мой вес соотносится с его, как масса Тойота Ленд Крузера с массой Рено Логана – я предпочитаю отдыхать в мирной, доброжелательной атмосфере.

Тем более, я хозяин и будет совсем некрасиво, если Логан поедет домой с помятой решёткой радиатора и подбитой фарой. Нет, это не наши методы!

Так вот, о меню.

Меню и политика в настоящее время очень связаны.

Например, во время визита в США экс-президенту Франции Франсуа Олланду американские повара подали знаменитую осетровую икру из Иллинойса. И что вы думаете?

Случился дипломатический скандал.

Олланд заявил, что он президент-социалист, и он не может есть икру! Оппоненты сразу же навесят на него ярлык «икорный левый». Во французском языке это словосочетание применяется по отношению к не склонным к самоограничениям социалистам.

Или другой случай.

Повар израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху решил удивить посещавшего Израиль премьера Японии Синдзо Абэ и угостить его десертом, поданным в ботинке.

И хотя ботинок был сделан из шоколада, Абэ был оскорблён и назвал это «глупым и бестактным» решением, поскольку в японской культуре к обуви относятся презрительно.

А теперь возвращаемся к нашему меню и нашему свояку.

Салаты.

Салат из плавленого сыра и чеснока, мимоза, винегрет, селёдка под шубой и оливье отпадают. Нельзя, потому что начнётся мощная ностальгия по советскому прошлому с переходом на политику.

Модные европейские салаты – с яйцом пашот и мидиями, с креветками и кальмарами, салат «Греческий» и салат «Французская любовница» отпадают, так как начнётся тоска по продуктам в «нормальных странах», а у нас кругом «пальмовое масло» и опять всё закончится политикой.

Поэтому решено подавать нейтральные салаты – с говяжьим языком и грибами, и с вялеными помидорами и курицей.

На всякий случай сохранил чеки, подтверждающие, что помидоры и куры российские.

К горячему по расчётам должны подойти мирно.

Так, теперь горячее.

Голубцы, тефтели с макаронами, сосиски с тушёной капустой и цыплёнок табака исключаются категорически, как блюда советской кухни, которые опять же вызовут прилив ностальгии с сопутствующей политикой.

Брускетта с уткой и маринованным персиком, паппарделле с сезонными грибами и говяжья вырезка с сыром тофу отпадают, как вы понимаете, как вызывающие тоску по нормальным странам и продуктам.

В итоге в меню включены нейтральные сибирские пельмени, и печёная репа с отбивными. Репа печёная, а котлеты отбивные. Не наоборот! Чеки на репу присутствуют.

Фрукты.

Мандарины, апельсины и яблоки нельзя. Сами помните их вкус с раннего советского детства и поэтому понимаете, к чему это приведёт. А нам это не надо. Нам нужен мир.

Авокадо, личи, папайя, манго и гуава моментально всколыхнут мечту о пальмах и далёких тропических островах, на которых имеют возможность отдыхать люди из нормальных стран, и поэтому отпадают. Не с веток отпадают, а из списка.

Проходим по лезвию ножа – груши и виноград. И всё, достаточно! Каждый лишний шаг может привести на мину.

А теперь самое главное. Напитки.



Здесь мины посерьёзнее будут.

Шампанское «Советское» и «Российское» брать нельзя, сами понимаете почему. Сначала хотел взять игристое вино «Moscatо», но во время вспомнил, что оно изготавливается в Крыму и поэтому мой выбор остановился на «Мысхако».

Водка «Путинка» исключается, украинская водка «Немирофф» – тоже, останавливаем свой выбор на нейтральной водке «Пять озёр» (не реклама).

И пусть только попробует после третьей начать про загрязнённые озёра и плохую экологию!

Ну вот, кажется, всё готово.

Бенгальские огни, хлопушки и фейерверки из программы исключаем. На всякий случай.

Главное – встретить, отпраздновать, не поддаться на провокации, если таковые всё же случатся, и мирно проводить. А уже потом можно и стопку Путинки поднять, с ананасом.

Как говорится, за удачу на дороге и за целую решётку радиатора!

Гамбит Вепря специально для проекта NewsPrice

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Источник: Конт

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