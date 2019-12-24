Мнение: Как Сталина просили увеличить количество чиновников, и почему он ответил отказом

Александр Голованов во время войны возглавлял Авиацию дальнего действия, в состав которой входил Гражданский воздушный флот. Не смотря на то, что с каждым месяцем работы становилось все больше, маршал ни разу не поднял вопрос об увеличении числа управленцев в подчиненных ему структурах. Он знал, что этого не одобрит Сталин.

О том, как Верховный относился к вопросу увеличения численности чиновников, Голованов пишет в своих воспоминаниях:

«Довелось как-то мне присутствовать при обсуждении вопросов об увеличении выпуска промышленностью боевой техники. В частности, обсуждалась возможность увеличения выпуска такой техники наркоматом станкостроения. Руководил этим наркоматом А. И. Ефремов, впоследствии заместитель Председателя Совета Министров СССР. Когда наркома спросили, есть ли у него такие возможности, Ефремов сказал, что возможности у него есть, но ему нужно помочь в ряде вопросов, называя которые он упомянул и о необходимости увеличения управленческого аппарата по всему наркомату, назвав цифру, кажется, в 800 человек.

Верховный, как обычно, прохаживался по кабинету и внимательно слушал Ефремова. Когда тот закончил, Сталин, подойдя к нему, задал вопрос:

— Скажите, пожалуйста, вы слышали что-нибудь о фамилии Бугров?

— Нет, товарищ Сталин, такой фамилии я не слыхал, — ответил Ефремов.

— Так я вам тогда скажу, — помолчав немного, сказал Верховный, — Бугров был известным на всю Волгу мукомолом. Все мельницы принадлежали ему. Только его мука продавалась в Поволжье. Ему принадлежал огромный флот пароходов и барж. Оборот его торговли определялся многими и многими миллионами золотых рублей. Он имел огромные прибыли.

Сделав короткую паузу, Сталин спросил:

— Как вы думаете, каким штатом располагал Бугров для управления всем своим хозяйством, а также контролем за ним?!

Ответить на этот вопрос Ефремов, конечно, не мог, как и остальные присутствующие. Верховный некоторое время ходил и молча набивал трубку. Наконец он сказал:

— Раз вы все не знаете, я вам скажу. У Бугрова были: он сам, его приказчик и бухгалтер, которому он платил двадцать пять тысяч рублей в год. Кроме этого, бухгалтер получал бесплатную квартиру и ездил на бугровских лошадях. Видимо, бухгалтер стоил таких денег. Зря платить ему Бугров не стал бы, умел сводить концы с концами. Вот и весь штат. А ведь Бугров был капиталист и мог бы, видимо, иметь и больший штат. Однако капиталист не будет тратить зря деньги, если это не вызывается крайней необходимостью, хотя деньги и являются его собственностью.

Немного помолчав, как бы раздумывая, Сталин продолжал:

— У нас с вами собственных денег нет, они принадлежат не нам с вами, а народу, и относиться поэтому к ним мы должны особо бережливо, зная, что распоряжаемся мы с вами не своим добром. Вот мы и просим вас, — обращаясь к наркому, продолжал Верховный, — посмотрите с этих позиций ваши предложения и дайте нам их на подпись.

Я не знаю, что представил нарком Ефремов на утверждение правительству, но в одном совершенно уверен: цифры в 800 человек там не было. Думается мне, что знать об этом эпизоде полезно и теперь.»

Проведем параллели с сегодняшним днем. При Сталине чиновников было мало, но страна активно строилась и развивалась. В современной России чиновников много, но страна хиреет и деградирует. И это не удивительно.

Простой пример. В одной только Администрации президента России работает 1700 человек. Одному богу известно, чем все эти люди в действительности занимаются, но на год государство выделяет им по 9,6 млрд. рублей! Это больше, чем бюджет города Иваново (7,4 млрд в 2019г.), в котором проживает 400 000 человек!

Вы можете себе представить, чтобы при Сталине была «администрация генсека», и в ней сидело 1700 помощников Сталина, пожиравших колоссальные суммы из бюджета? Конечно, нет. Деятели, предлагавшие подобные проекты, при Сталине кончали плохо. И это логично, Верховный никому не позволял разбазаривать народное добро.

Но сегодня настали другие времена. Теперь такие деятели чувствуют себя вольготно. Они сидят во власти, пилят бюджеты, строят дворцы, отправляют детей за границу, а народу настойчиво объясняют, что Сталин — страшен. Конечно страшен. Только не для народа, а для таких, как они.

Источник: Голованов А.Е. Дальняя бомбардировочная… — М.: ООО «Дельта НБ», 2004.

Источник

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лера Кудрявцева — самая честная женщина публичного пространства России. Во-первых, она всегда говорила, что не была проституткой — раз. Во-вторых, очень искренне всем рассказывала, что любит СерГея Лазарева, и у них — гетеросексуальная связь. Ну, и в-третьих, Лера всех всегда уверяла, что грудь у неё — настоящая, которая несмотря на 55 лет от рождения стоит […]