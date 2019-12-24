Мнение: О русском народе замолвите слово — 2

Во второй части статье хочу разобрать причины, по которым наш народ за 100 лет практически не увеличился, потерял четверть своей территории, народы столетиями населявшие Русский Мир, и только чудом сохранился.

Внешние силы задолго до революций 1917-го года начали свою подрывную деятельность для сноса российской государственности и уничтожения носителя этой государственности — русского народа, который создал свою уникальную Русскую Цивилизацию.

За всю историю человечества было создано всего 2 Цивилизации — Русская и Европейская, которые очень мешали мировому закулисью, обосновавшемуся в США, колонизировать мир. Картину маслом, где сложу всю мозаику целиком, нарисую в следующей части этого цикла, а эта часть будет только о России.

В этой статье сразу буду проводить параллели с сегодняшним днем, так как они очевидны. Прошел целый век, а методичка, по которой пытаются уничтожить Россию и наш народ, не изменилась.

* * * * *

На протяжении десятилетий до 2-х революций 17-го года агенты влияния с разных сторон начали внедрять в России 2 идеологии — либеральную для элиты и марксистскую для пролетариата.

Если либеральные трубадуры занимались откровенной маниловщиной, и проливали крокодиловые слезы о бедном народе, которой живет в нищете, и у которого нет свободы.

То марксисты и эсеры — занародники, создававшие революционные ячейки на заводах, распространяющие газеты и листовки с подрывными материалами, были куда более радикальными. Они устраивали в России теракты, в которых погибли не только тысячи российских чиновников, офицеров и работников правоохранительных органов, но и в 1881 году был убит российский император Александр II.

Это был Мощнейший удар по России, после которого не только вздрогнула, но и дрогнула российская элита.

Первая попытки устроить переворот в России произошла в 1905 году, которая в последствии получила название 1-й русской революции, и после расстрела первопроходцев по сносу российской государственности, императора Николая II стали демонизировать точно также, как сегодня США и все оппозиционные помойки демонизируют Путина.

В результате многолетнего зомбирования, а также запугивания служивого сословия, подкупа части русских офицеров, которым занимались большевики, удалось подтолкнуть к предательству российскую элиту, которая вынудила Николая II отречься от престола.

А то, что предатели именно вынудили царя отречься, а не сам он устал и ушел, говорит тот факт, что в марте царя вместе с семьей посадили под арест в Царском Селе, как только Николай II приехал к семье из ставки в Могилеве. 7 марта Временное правительство приняло решение поместить бывшую императорскую семью под арест. Приближенные и слуги, находившиеся во дворце, могли сами решить, уходить им или оставаться.

Когда Горбачев отрекся от поста президента СССР, то он потом свободно ездил в США свой орден за развал Советского Союза получать, пиццу рекламировал, собственный фонд организовал, и живет сейчас жизнью обеспеченного и всем довольного человека.

Ельцин, когда устал и ушел, то тоже совершенно спокойно и безбедно жил, на деньги отложенные Семьей.

Однако российский Император сразу после отречения оказался арестованным вместе с семьей. Ему уже никто не отдавал почестей, а солдаты охраны были грубы и могли сказать бывшему Верховному главнокомандующему: «Туда нельзя ходить, господин полковник, вернитесь, когда вам говорят!»

В тот момент народ вслед за российской элитой, не вставший на защиту главы своего государства, предал царя и свое Отечество, так как русский народ забыл, что он:

— руки, сеющие и собирающие урожай

— ноги, готовые идти и открывать новые земли и моря

— сердце, бьющееся в унисон со всем остальным народом

А не живот с его хотелками, желающий отрубить собственную голову, а затем поставить новую, которая ему пообещает более сытую жизнь.

Отреклись русский народ и российская элита от самих себя, так как Старый мир — был миром Русской Цивилизации, а стал — неудачным красным проектом, от которого пострадала Россия и русский народ.

Только после этого смогли придти к власти большевики, так как им уже никто не мог помешать. Россия к тому моменту была обезглавлена. То есть при видимости власти, реальной силы за предателями не стояло.

Причина революции, названная большевиками: «Верхи не могли, а низы не хотели» разбилась о реальность лихих 90-х, так как хуже, чем в тот период нищеты и безысходности со стороны низов, и полным неумением управлять страной со стороны верхов, не было за всю историю России в мирное время, однако никакой революции тогда не произошло, потому что выгодополучатель, стоящий и за революцией 17-го и за развалом СССР, после краха Советского Союза свое уже получил — Россию.

Изначально Ленин собирался воевать с Европой, чтобы создать Соединенные Штаты Европы, а затем и Соединенные Штаты Мира.

Ради этой цели приехал из Штатов Троцкой — создатель Красной Армии, чтобы воевать с Европой до последнего русского. Но после смерти Ленина он был отодвинут от власти, а затем заслуженно получил от Сталина «в подарок» ледоруб.

Кому хотели подарить готовый глобалистский проект Ленин с Троцким, речь пойдет в следующей статье.

Придя к власти в октябре 17-го вождь красных (индейцев) вовсе не собирался сделать русским красиво, так как он ненавидел нашу страну, называя Россию — тюрьмой народов, а русских — великоросскими шовинистами, и народом — держиморда.

Чтобы сразу ослабить русский народ, Россию лишили самого образованного и культурного класса: «Вы убивали личности, мы убьем классы» — лозунг большевиков после октября 17-го.

Многих из представителей образованного и культурного русского класса во время красного террора убили, другие от классового террора сбежали за границу, развивать ТАМ науку, культуру и промышленное производство.

(просто точная аналогия «святых 90-х», когда из России массово утекали мозги из-за людоедской политики тех же коммунистов — верных Ленинцев, перекрасившихся ради окончательного добивания России в демократов)

В это же время устроили красный — кровавый террор русскому крестьянству, не желающему жить при новой власти большевиков. А помогали большевикам уничтожать русский народ латыши, китайцы, поляки, венгры и террористы из других европейских стран.

Более подробно на тему красного террора можно прочитать по этой ссылке: «Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?»: https://lenta.ru/articles/2018/08/07/red_terror/

Затем продолжили его добивать во время коллективизации, а окончательно добил русское крестьянство Хрущев, когда ввел налоги даже на плодовые деревья.

Большевики утопили Россию в крови братоубийственной Гражданской войны, в которой русский народ потерял 10 млн человек. Мужчин убили на войне, а их жены, дети и родители умерили от голода, так как потеряли своего кормильца.

Но это были лишь первые потери. После победы красных в Гражданской войне наш народ поплатился куда сильней, заплатив за отречения от своего Отечества самую высокую цену — своей Верой и Традицией, был разделен на части, поэтому ослаб духом, перестал заниматься воспроизводством своих потомков, и в итоге потерял четверть территории своей Империи и народы, бывшие столетиями частью Русской Цивилизации.

С первых дней прихода к власти большевиков Православная вера стала гонима, семью пытались разрушить, отрицалось даже чувство патриотизма — любовь к своему Отечеству, потому что русским их мать — Россию заменили на мачеху — СССР, где большевики стали ставить эксперимент над русским народом, подменив его Традицию и Православную веру на идеологию и веру в светлое коммунистическое завтра, в котором от каждого будет по способностям, и при этом каждому станет на потребностям.

То есть вели народ дорогой потребительства, по пути к которому нужно будет много работать, затянув пояса. А пока караван идет, то по дороге нужно стать совсем другим народом — не русским, а советским — Иваном, не помнящим своего родства. И при этом потерять в дороге свою часть, которая в итоге станем не русским народом, а антирусским.

Из русских в РСФСР стали создавали советских строителей коммунизма, меняя им код, чтобы наш народ забыл, что он русский, построивший свою уникальную Русскую Цивилизацию.

Наглядная иллюстрация советского народа

А других русских, которым создали отдельные республики, стали перековывать в другие народы:

В украинцев — украинизировали русских.

В белорусов — отбелорусили русских.

Но подобным образом создали нации, а вовсе не народ.

Народ создается на традиционных ценностях, культуре и вере, а нация создается по территориальному признаку на основе идеологии нацизма — исключительности.

Нет у этого сообщества общего корня, общего духа и народной мудрости, поэтому этот самый корень, от которого произошел народ, заменили национальной исключительностью:

1. Украинец — не русский. Он добрее, хлебосольнее, певучее, выкопал Черное моря, когда русский жил еще в пещере. А сейчас украинец уже белый господин, а русский в представлении украинца — «раб» и «ватник».

Чернышевский о русских: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу – все рабы» под словами которого подписался Ленин (С. 108. Т. 26).

Найдите отличие мнения украинцев о русских сейчас, от мнения Ленина, мечтавшего до революции об освобождении части русских, проживающих на западных границах Империи от остальных русских, проживавших в России?

2. Белорус — русский со знаком качества. Именно так о белорусах говорит их голова — Батька.

2 новые нации исключительные, и обе — не русские, а лучше русских.

Подобным образом была создана американская нация — на одной территории, но из других народов, точно не американских, так как в Северной Америке жили племена индейцев, которых европейские захватчики уничтожили, чтобы создать отрыжку Британии — США. Она сейчас себя так и называет — исключительной.

К тому же коммунистические вожди передали Украине исконно русские территории — Новороссию и Крым, чтобы украинизировать как можно больше русских.

Свою исключительность перед русскими из России сейчас показывают даже не до конца украинизированные русские, живущие на Украине, так как они стали себя называть «русскими украинцами». «Русские украинцы» не рабы и ватники, как русские в России, в Крыму и на Донбассе, а цеевропейцы — белые господа.

Деля единый народ, противопоставляя разные части друг другу, меняя его код, русский народ сократили и ослабили, лишая богатырского русского духа и народной мудрости. Поэтому русские / украинцы (те же русские), вместо того, чтобы не участвовать в госперевороте, одевают кастрюлю на голову и идут скакать на Майдан. И вместо того, чтобы сидеть дома во время новых президентских выборов или идти и голосовать за Бойко, побежали на перегонки голосовать за либерал-нацистского клоуна.

Оторвавшись от своих корней и ослабнув духом, но приобретя иллюзорное чувство превосходства над русскими, теперь хотят либо всей территорией, либо поодиночке влиться в Европу, а в главные свои союзники записали главного геополитического врага русских — американцев.

«Америка с нами» говорят украинцы и «русские украинцы», потеряв народную мудрость, так как враг русских никогда не будет с тобой (даже если этому русскому за 100 лет промыли мозги, и он теперь себя считает украинцем), враг всегда будет против тебя.

Путин после госпереворота на Украине открыто сказал, что американцы ставят над украинцами эксперимент, но только сейчас он уже вошел в свою завершающую стадию по превращению бывших русских в отъявленных русофобов.

Об этом и Кучма написал в книге «Украина — не Россия».

Украину — не Россией делает как раз ее народ. Каков народ, такова и страна. Каково лидера заслуживает народ, пройдя через испытания, такого и получает:

Россия — Путина.

Украина — клоуна.

Как говорится, каждому своё. Одни уже испили свою горькую чашу до дна, а другим еще только предстоит увидеть дно.

Результат проведенного большевиками эксперимента над русским народом мы видим в цифрах статистики:

От 75% русских в Российской Империи осталось менее 50% в СССР.

То есть замещение русских на нерусских на территории Русской Цивилизации.

Потому что СССР изначально создавался, как тюрьма для русского народа, где он должен был батрачить на другие народы, слабеть и вымирать.

Всплеск рождаемости пришелся только на послевоенный период, когда у русского народа проснулся русский дух и он воспрял, вновь почувствовав себя народом — Победителем. Во время войны прекратились гонения на Православную церковь. А песня, с которой ехали на фронт: «Вставай страна огромная» вернула русским чувство патриотизма — любовь к своему Отечеству.

Однако развенчание Хрущевым культа личности Сталина стало ударом под дых русскому народу, который воспрял духом, вспомнив свой русский код, когда он во время Великой Отечественной пошел защищать свою землю от фашистских захватчиков под главным лозунгом русских: «За Веру, царя и Отечество!», который трансформировался в Красной Империи в лозунг: «За Родину! За Сталина! Если погибну, то считайте меня коммунистом.»

С завершением строительства Красной Империи, и развенчанием культа личности Сталина, которого русский народ считал своим новым Лидером, русские и стали теми самыми советскими, которые давились в очередях:

Поэтому вместо дружбы стали заводить связи и блат.

Тащившие с завода каждый гвоздь:

Спавшие на рабочих местах:

Ноющие на необустроенных кухнях:

Чувствующие, что счастье осталось в прошлом:

Поэтому пьющие, так как поезд русских зашел в тупик:

Где уже нет светлого будущего для их детей:

Поэтому перестали заводить много детей:

Чтобы в этом безрадостном тупике нищету не плодить:

Это настоящая Трагедия русского народа, который потеряв свою Империю, начал строить новую — массово ехал на стройки коммунизма, и вкалывал на весь СССР, чтобы создать то светлое коммунистическое завтра для своих детей, но уперся в тупик, так как ничего иного, кроме тупика, русскому народу большевики изначально не собирались создавать. В этом и была цель 2-х революций 17-го года.

* * * * *

Здесь сделаю отступление, чтобы показать разницу в оценках на одну и ту же действительность между русскими и современными советскими, ностальгирующими по СССР.

Сегодняшние «советские» несмотря на совсем иную реальность тоже вечно всем недовольны, может быть потому, что свое место в современной России найти не могут.

К примеру, советские считают, что это Россия всех предала, развалив СССР.

А русские считают, что это национальные республики предали Россию, ломанувшись от нее роняя тапки под лозунгом: «Хватит кормить Москву».

И относительно сегодняшней ситуации разница между русскими и советскими очень заметна, так как русские и советские дают совершенно разные оценки происходящему в современной России.

Все советские, несмотря на то, что Путин за 20 лет восстановил нашу страну и создал на развалинах совершенно другую страну — отреставрированную, благоустроенную, комфортную, современную, динамично развивающуюся — с удовольствием выискивают соринки в его глазу и стегают розгами Россию за то, что она им что-то еще не додала и не доклала. А вот когда советским приводишь в пример неэффективное управление советской Россией коммунистическими вождями, то в ответ от них можно услышать только одно:

«Вы очерняете святой образ СССР».

Получается, что у советских, хотя они и родились от русских мам и пап, их мать вовсе не Россия, а СССР. Поэтому они и не терпят никакой критики в адрес СССР, зато сами с удовольствием стегают розгами свою истинную мать — Россию.

Единственный светлый отрезок истории России для советских был в советское время, когда по их мнению страна добилась самых высоких достижений — это 73 года существования СССР.

При этом советские не только не ценят достижения современной России, делая это лишь через губу, но и в упор не хотят замечать, что их собственные предки в прошлом, до создания Красной Империи, создали Русскую Цивилизацию и сделали Россию — Мощнейшей Российской Империей с самой большой территорией.

Зато любые ошибки, без которых не обходится ни один человек и ни одно государство, они с радостью обличают, приводя в пику достижения СССР.

Вот только СССР так додостигался, что в результате распался.

Советскую Россию коммунистические вожди превратили из житницы Европы в главного импортера продовольствия. Поэтому нет больше СССР.

Как только американцы обрушили цену на нефть, так сразу же закончились деньги в закромах Родины и в магазинах не стало продуктов, потому что не на что было их закупать за рубежом. За хлебом стояли многочасовые очереди, не говоря уже про мясо, курицу, масло и колбасу, так как даже зерно СССР закупал у своего главного геополитического врага — США.

Однако советские неэффективного руководства коммунистическими вождями не хотят замечать, списывая развал СССР на одного предателя Горбачева.

Даже не задумываются: А как предатель мог занять кресло генсека? Куда смотрела партия? Куда смотрел могущественный КГБ?

Но такие очевидные вещи ускользают от взгляда советских, потому что там их Отчий дом — в СССР, а не в России.

Советские всегда говорят, что только советские люди мечтали о покорении космоса, забывая не только о том, что об этом же мечтали американцы, но и самого главного:

У русских всегда была тяга к новым открытиям, поэтому среди русских было так много первопроходцев и первооткрывателей, открывших новые земли, моря, проливы, и именно в их честь они затем были названы.

Просто технический прогресс еще не ушел так далеко, чтобы замахнуться на полёты к звездам. Если бы сохранилась на территории Русской Цивилизации Российская Империя вместо СССР, то русский Гагарин точно также полетел бы в космос и без советских вождей.

А самая главная черта, отличающая русского от советского заключается в том, что у советских не осталось русского кода, и это имеет прямое отношение к теме 1-й части статьи.

Если русский живет ради светлого будущего своих детей, то советский даже по собственным высказываниям живет только для себя.

Поэтому когда сравнивается уровень жизни в современной России и в СССР, то советский всегда говорит: «Я в то время жил лучше», «Мне в СССР жилось лучше».

То есть он меряет уровень жизни только по себе, хотя у него должны быть дети, а у некоторых даже и внуки, по которым он должен был, если бы у него сохранился русский код, уровень жизни измерять.

А у детей и внуков в современной России значительно больше возможности себя реализовать, не сравнимо больше возможностей мир посмотреть, дети советских сейчас живут в изобилии, и им не надо часами стоять в очередях за мясом или колбасой, месяцами стоять в очереди за дорогой относительно зарплаты мебелью или бытовой техникой, годами стоять в очереди за автомобилем, который к тому же был роскошью, а не средством передвижения как сейчас.

Причем, сравнение уровня жизни советскими только по себе, любимым, меня резануло сразу, однако не могла понять, какое несоответствие мне режет глаз, пока не стала писать эту статью, так как разница с тем, для чего живет русский и для чего живет советский стала очевидна:

Русские живут — для своих детей. Советские — для себя. И мечтают они вовсе не о стройках коммунизма, куда нужно ехать и за идею строить светлое будущее, а о халяве, которая была обещана коммунистическими вождями при коммунизме.

Так как в советских русского кода не осталось, то и народная мудрость покинула их, поэтому советские уверены:

Что США развязали экономическую войну против Путина и его ближайшего круга.

А русский точно знает:

Что американцы экономическую войну развязали против него самого. Чтобы он стал жить хуже из-за санкций, наложенных на отрасль или предприятие, где он работает. И поэтому любое сообщение об » обнищании народа» из оппозиционных помоек воспринимает, как попытку одеть ему на голову кастрюлю, чтобы таким кастрюлеголовым он пошел скакать под стены Кремля и собственными руками снес свою голову — главу государства, а затем отправился за белыми тапочками и на кладбище.

Разобрав разницу между русскими и советскими становится понятно, кто сейчас белый, а кто — красный, которые до сих пор воюют между собой, хотя к настоящему дню нет в живых ни одного участника Гражданской войны, воевавших друг с другом, так как это и есть русские и советские, которые с ожесточением делят … Россию.

Русские хотят возврата в свою историю, к своим традиционным ценностям, к Русской Цивилизации, которую потеряли с приходом к власти большевиков.

Советские хотят вернуться в СССР с его коммунистической идеологией, и вычеркнуть даже из названия страны ее Имя — Россия — Цивилизация русских, а не советских.

Сейчас среди нашего разделившегося на 2 части народа есть еще одна прослойка — это «русские советские».

Эта часть не только заметила достижения Путинской России, но и ценит их.

Отдает должное своим предкам, построившим Русскую Цивилизацию. Возвращается к традиционным ценностям.

Но ей не хватает из Отчего советского дома идеологии, громких лозунгов и рапортов о том, как прирастают закрома Родины сельскохозяйственной и промышленной продукцией, а главное им не хватает цели — они не знают, для чего сейчас живут. Поэтому «русско-советская» прослойка постоянно взывает к Путину, требуя вернуть им идеологию, как открытую дверь в их Отчий дом.

Как мне кажется, именно эта прослойка ностальгирует даже не по СССР, а по своей молодости, когда небо было голубее и трава зеленее, потому что в молодости всегда все видится в розовом цвете, так как у каждого молодого человека много планов и надежд на построение собственного светлого будущего.

То есть не коммунистические вожди ставили им цель в жизни, а сами молодые люди ее ставили перед собой.

* * * * *

И вовсе не случайно под тысячелетнюю российскую государственность была заложена мина, так как в 1991 году она рванула, разнеся Цивилизацию, созданную русскими, на осколки.

Другие народы в СССР, как украинский и белорусский, тоже растили на их исключительности. И это очевидно, судя по распределению продовольствия — во все национальные республики распределение шло по высшей или первой категории, куда входили еще Москва, Питер и всесоюзные здравницы.

А русским в РСФСР продукты и другие товары доставались по остаточному принципу: сколько останется после исключительных — все ваше. Поэтому и ездили колбасные электрички в Москву и Питер, чтобы продукты там купить, так как в других российских городах и селах их завозили настолько мало, что хватало продуктов не только лишь всем, а только тем, у кого были связи и блат.

Поэтому, когда в 1991 году наступил кризис, из-за того, что Россию за несколько десятилетий коммунисты превратили в главного импортера продовольствия, тем самым лишив страну продовольственной безопасности, бежали все национальные республики от России, уверовав в собственную исключительность.

Верили «исключительные» в то, что раз их кормят лучше, чем русских, значит это они кормят русских, поэтому и валили СССР под лозунгом: «Хватит кормить Москву».

За 73 года власти коммунистических вождей в национальных республиках взрастили махровый национализм, поэтому после распада СССР в постсоветских республиках начали убивать и изгонять русских, которые учили, лечили, строили заводы, фабрики и остальную инфраструктуру местным аборигенам, уверенных, что без русских они заживут, как в сказке.

Вот только сейчас все жители постсоветских республик приезжают зарабатывать в Россию, потому что лишив самих себя России и русских не могут без нас даже мало-мальски сытую жизнь самим себе обеспечить. Потому что за 73 года существования СССР забыли все незалежники, по какой причине каждый нынешний вымират стал составной частью Русской Цивилизации. Без России многие из них просто не сохранились бы не только к дню сегодняшнему, но и ко вчерашнему.

А жители Прибалтийских вымиратов, первыми сделавшие ноги из СССР, и вступившие в ЕС, затем все постсоветские годы бежали из своих республик целыми хуторами в страны Западной Европы, так как в Советском Союзе они были витриной СССР, а в ЕС стали .опой Европы. И жить в ней им явно стало не комфортно.

Результатом эксперимента над Русской Цивилизацией, завершившегося в 1991 году, вождь красных (индейцев) в Мавзолее должен быть доволен, так как распалась «тюрьма народов», разлетевшись на осколки.

Оставалось только добить ту часть, которую в СССР выделили в РСФСР, и у которой не было даже собственной партии, чтобы отстаивать интересы русских, так как русским в советское время была выделена роль «советских», вкалывающих на всю страну. А у тягловой лошади может быть только один «интерес» — вести на себе всех исключительных, теряя по дороге силы.

В конце пути загнанную лошадь следовало пристрелить. Причем готовились к уничтожению русских и России задолго до развала СССР:

Вот те люди, кто готовил СССР к развалу.

Предатель Калугин и идеолог кастастройки Яковлев, чьим заместителем был товарисч Зюганов, еще с конца 50-х учились в США. И не только они одни. Были группы по «обмену опытом» между СССР и США.

Из СССР в США ездили учиться партийные функционеры и комитетские работники, ну и в Советский Союз явно ездили «учиться», а скорее учить, не простые студенты из США.

А вот уже молодая смена, которую готовили, чтобы добить Россию:

Как видите, среди либералов был даже розовый Глазьев, которого очень многие турбопатриоты хотели видеть на посту главы Центробанка России, а затем долго негодовали, что Путин отдал этот пост Эльвире Набиуллиной

Именно эта команда готовила грабительскую прихватизацию и уничтожила целые отрасли экономики России.

Осталось еще немного: долговая удавка уверенно душила Россию; международные террористы, захватившие Чечню, напали на Дагестан; на Урале создавалась Уральская республика, которая бы отделила Россию от Сибири и Дальнего Востока; в Татарстане уже печатали собственную валюту … НО случилось настоящее чудо, по другому и не назовешь, Ельцин вдруг устал и ушел, и пришел к власти Путин, который вернул Россию к самой себе, в свою историю — в уникальную Цивилизацию русского народа. Народа святой Руси — Русской Цивилизации с именами святых и подвижников, первопроходцев и первооткрывателей, ученых и изобретателей, храбрых полководцев и отважных воинов.

Ну а в заключение хотела бы сказать советским, что им пора перестать заблуждаться о той роли, что нашему народу отвели в Советском Союзе.

Изначально большевики отвели русскому народу роль пушечного мяса ради глобалистского проекта и рабский труд за идею на стройках коммунизма, а не того, что обещали — халявы при коммунизме.

Поэтому Путинская Россия, вернувшаяся к самой себе, не войдет в одну реку дважды — в СССР 2,0, где русский народ заточили в тюрьму.

Возвращайтесь и вы, советские к своим корням и к своим предкам, построившим для нас Русскую Цивилизацию. Будем продолжать ее строить сообща ради светлого будущего наших детей.

Единственное, что нам осталось — это заменить названия улиц и станций метро с имен террористов, устроивших красный террор в России, и имен убийц, принимавших решение об убийстве царской семьи, на Имена святых и Великих русских, тогда уже точно никто не назовет Россию — Империей Зла.

Совсем не зря американцы так советскую Россию называли, так как именно такой они хотели сделать нашу страну, чтобы затем и Россию и наш народ стереть с лица земли.

Нас спасло только чудо. Поэтому берегите Россию. Она у нас одна.

PS: Рекомендую для ознакомления 1-ю часть статьи: «О русском народе замолвите слово»: https://cont.ws/@id424201523/1…

Источник: Конт

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