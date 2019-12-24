Убийце защищавшего мать подростка в Северодвинске вынесли приговор

Убийце подростка, который пытался защитить свою мать от пьяного с ножом в Северодвинске, вынесли приговор. По данным телеграм-канала «Hue», злоумышленник отправится в колонию на 20 лет и шесть месяцев.
Напомним, весной 2017 Роман Пронин, сосед мальчика выпивал вместе с его матерью в честь майских праздников, весь вечер приставал к женщине, но та игнорировала его. На этой почве возникла пьяная ссора, в результате которой злоумышленник ударил заступившегося за мать подростка гантелью по голове. Ребенок был госпитализирован, после чего скончался.
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