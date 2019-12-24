Галкин прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации

Телеведущий Максим Галкин рассказал, откуда пошли слухи о его гомосексуальности. По его словам подозрения в нетрадиционной сексуальной ориентации преследуют его еще с университета.

«Мне кажется, что такого рода слухи сопровождают меня периодически всю мою жизнь», – сказал Галкин в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Он рассказал, что еще во время учебы в университете один из студентов считал его геем. «Все время хотелось ему сказать: «Не баси, шалун», – отметил юморист.

Галкин признался, что возможно причиной таких подозрений является его интонация или интеллигентность. Юморист подчеркнул, что «ничем в своей жизни это не подтверждал» и не знает, почему появляются такие слухи.

Он также вспомнил случай в 1997 году, когда ехал в одном купе с коллегой-пародистом, не скрывавшим свою гомосексуальность. «В соседнем (купе, – прим. ВЗГЛЯД) был другой артист, ужасно завистливый. И он из этого факта, что мы в одном купе, стал распространять эти слухи. И этот артист до сих пор ходит ногами по земле. Реально пошло от одного человека», – рассказал Галкин.

Также пародист объяснил, заявление Михаила Задорнова о нем и Сергее Дроботенко. Задорнов якобы застал их вдвоем. Галкин рассказал, что в Казахстане он, Задорнов и Дроботенко вместе пошли в баню. «Там была большая джакузи. Мы сидели, и он тоже сел с нами. Пузырьки замечательно поднимались со дна и щекотали яички всем троим, и ничего там не было», — рассказал он, отметив, что ему не удалось узнать первоисточник информации с цитатой Задорнова.

Ранее Галкин пожаловался на сложность «выживания» в России.

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