Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности жены Кристины Ослиной

Участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности своей жены Кристины Ослиной. Избранница телеведущего засняла на видео реакцию супруга на радостное известие, и впоследствии пара поделилась записью с Instagram-подписчиками.

На кадрах видно, как Кристина Ослина предлагает возлюбленному открыть перевязанную лентой коробочку. Как оказалось, в ней находился тест на беременность – с положительным результатом. После того как Андрей Черкасов осознал, что вскоре станет отцом, он не смог совладать с эмоциями, обнял избранницу и расплакался.

В посте к видеопубликации телеведущий «Дома-2»написал, обратившись к Instagram-пользователям: «Мы хотим с вами поделиться нашей радостью: у нас будет малыш! Этот момент мне запомнится на всю мою жизнь. Я ждал, мечтал, я верил! И теперь я счастлив».

Известием о беременности поделилась с поклонниками и Кристина Ослина, опубликовав соответствующий пост на своей Instagram-странице.

Ни термин беременности, ни пол будущего ребёнка пара пока не раскрывает.

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