Китайские специалисты назвали преимущества истребителя J-20 над американским F-35

24.12.2019, 19:04, Разное

На китайском телевидении представили репортаж о технических особенностях J-20. Кроме этого, специалисты рассказали о преимуществах истребителя 5-го поколения над американским F-35.
По словам экспертов, аппарат не имеет существенных отличный от конкурента, однако обладает некоторыми преимуществами. Изначально специалисты обратили внимание, что китайский истребитель более простой в хранении и эксплуатации, за счет чего можно сэкономить многие ресурсы и избавиться от потребности создания специализированных ангаров, как в случае с F-35. Кроме этого, у последнего при плохом хранении быстро исчезает защитное покрытие, однако инженеры предвидели эту недоработку, поэтому китайским моделям данная проблема не грозит.

Специалисты отметили время, которое понадобится устройствам для подготовки к полету. F-35 должен пройти несколько процедур перед вылетом в то время, как J-20 этого не делает. Во время реального боя это является одним из главных факторов, поскольку ответ на вероятную угрозу должен быть быстрым. Американский аппарат обладает неплохими техническими характеристиками, хотя уступает китайскому в вопросе практичности.



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