Россия имитировала атаку на американский эсминец, который зашел в порт Одессы

Российские бомбардировщики сымитировали атаку на американский ракетный эсминец USS Ross DDG71, который прибыл в порт Одессы. Об этом информирует пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Два фронтовых бомбардировщика Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) ВКС РФ сымитировали ракетный удар по надводной цели в Черном море.

Согласно данным разведки, целью российских истребителей оказался ракетный эсминец США «Ross», следовавший в порт Одессы.

Самолеты ВКС РФ совершили маневр, который типичен для авиационного удара крылатыми ракетами. Затем бомбардировщики вернулись на аэродром базирования.

«На фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии оккупанта на Донбассе и в Крыму, бряцание оружием и демонстрация силы стало уже привычным методом влияния России на западные страны, включая те, что ввели против РФ санкции», — отметили в Воздушных силах Украины.

«Кроме того, Россия фактически «приватизировала» акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, что максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив», – подчеркнули украинские военные.

По данным «Думской», американский эсминец USS Ross DDG71 зашел в одесский морской порт сегодня, 24 декабря, около 9:00 утра. В 10:00 он пришвартовался к причалу 1-К, что на Карантинном молу.

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