То случилось просто на за последние сутки, показывает всю глубину невежества нынешней власти.

Янелох перешел к ручному управлению ценами на топливо для автомобилей.

С одной стороны, нефть давно и существенно подешевела, а кроме того, курс доллара, на повышение которого всегда ссылались торговцы, упал уже на 20% и по идее, цены на топливо не должны иметь максимальные гривневые цены.

Это значит, что эта отрасль бизнеса не имеет здоровых механизмов регулирования розничной цены топлива, которая наверняка имеется во вменяемых странах, где цена бензина, например, плавает вслед за ценой нефти. То есть, даже выдумывать ничего не нужно, стоит просто изучить опыт нормальных стран и запустить его здесь.

Но случилась самая плохая вещь, даже не премьер-министр, в чьих руках находится исполнительная власть, а президент, влез в эту тему, даже не понимая, что эти вопросы лежат вне сферы его компетенции и полномочий. И в результате, получается какая-то дикая ситуация, которая имеет вполне предсказуемые последствия.

Упростим ее до примитива и представим, что на мясной рынок приходит важный деятель с портфелем и двумя лоботрясами за спиной, требует внимания продавцов и говорит: По хорошему прошу вас снизить цену на мясо с 200 грн (условно) до 100.

Он их вроде бы и не пугает, но все понимают, что не подчиниться этой «просьбе» нельзя, поскольку будут проблемы. В общем, до конца дня они продают по 100 и товар уходит со свистом.

Только вот завтра продавцов оказалось гораздо меньше и собственно мяса у них – совсем чуть.

А через неделю, мясо становится дефицитом, поскольку торговцы не станут его продавать себе в убыток. Но и это еще не самое плохое.

Если оболтус с портфелем поймет, что натворил, придет на рынок, встанет на колени и будет каяться, называя себя тупицей, которая больше никогда подобного не повторит, все еще может наладиться, а если нет – начнет рушиться цепочка производителей мяса.

Никто просто не станет выращивать свиней, телят, курей и прочую живность. А это уже катастрофа.

Рынок непременно отомстит, если его начинают регулировать руками, а не вменяемыми и прозрачными правилами.

Что это такое? А это постоянно работающий, предсказуемый механизм урезания сверхприбылей. Но главное даже не это, а то, что правила должны работать для всех одинаково.

Если условный мальчик Беня получает послабления в тарифах или налогах, то он имеет большую прибыль и больший маневр. А это значит, что убийство конкурентов становится просто формальностью или вопросом времени. Они просто заберут свои деньги и уйдут туда, где правила прозрачны, стабильны и максимально справедливы, но не туда, где это справедливость пытается устроить кто-то своими липкими ручонками.

Для тех, кто не понял, что происходит у них на глазах и более того, для тех, кто радуется, что «янелох снизил цены», мы можем дать две полезные рекомендации.

Первая – хорошенько запастись канистрами.

И вторая – внимательно посмотреть на то, как сейчас выглядит Венесуэла – страна сплошного ручного управления.

Таким образом, надо себе четко представлять, что следует делать руками, а чего делать нельзя категорически. Тоже самое относится и к другим членам тела.

Линия Обороны

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обычная корона питается мусором. Обычно этот мусор человек сам же и вытягивает из другого щипцами. «Плохо выгляжу сегодня(((» «Ну нет, ты всегда красавица». Вот и есть чем поживиться короне. Вот она немного и воспряла, даже подросла. Можно вытянуть добавку. «Перестань… ты меня просто жалеешь((» Тогда тебе подробно и обстоятельно опишут все твои внешние достоинства. Если […]