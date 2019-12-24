«Ни на что не намекаю»: Цимбалюк предупредил Путина о роковой расплате за Крымский мост

24.12.2019, 18:57, Разное

Хвастаясь возобновлением железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, российский президент Владимир Путин не должен забывать о судьбе российского императора Александра ІІІ.

Ведь именно на этом маршруте поезд монарха попал в серьезную аварию, напомнил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк.

Так журналист отреагировал на слова Путина во время открытия железнодорожной ветки Крымского моста о том, что ж/д сообщение между украинским полуостровом и Россией прерывалось всего три раза – во время Октябрьской революции, Второй мировой войны и оккупации в 2014 году.

«Это что же получается? Что никаких проблем для поездов, которые курсировали по маршруту Санкт-Петербург – Крым, Санкт-Петербург – Севастополь, не было и все испортила аннексия? Но когда Владимир Путин копает так глубоко, в смысле намекает на восстановление исторической справедливости, мол при царе еще ездили по этому маршруту, хочется напомнить историю от 1888 года», – сказал Цимбалюк.
«Когда по этому маршруту двигался император Александр ІІІ, и его поезд попал в аварию. И произошло это все под Харьковом, украинским Харьковом. Вы думаете я на что-то намекаю? Ни в коем случае! Я говорю о том, что историю нужно рассматривать в комплексе», – уточнил он.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Обычная корона питается мусором. Обычно этот мусор человек сам же и вытягивает из другого щипцами. «Плохо выгляжу сегодня(((» «Ну нет, ты всегда красавица». Вот и есть чем поживиться короне. Вот она немного и воспряла, даже подросла. Можно вытянуть добавку. «Перестань… ты меня просто жалеешь((» Тогда тебе подробно и обстоятельно опишут все твои внешние достоинства. Если […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика