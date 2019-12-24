Возобновлено расследование дела псковской журналистки Светланы Прокопьевой

Следствие возобновило расследование уголовного дела в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма. Как передает «Интерфакс», об этом сообщила адвокат Татьяна Мартынова. Она предполагает, что по делу назначат еще одну экспертизу.

Следствие по делу завершилось в октябре.

Ранее Прокопьева рассказала, что показания против нее дали два тайных свидетеля, которые попросили указать в материалах дела псевдонимы. Свидетели приписали Прокопьевой «радикальные взгляды, нелюбовь к власти и призывы к массовому протесту».

Прокопьева полагает, что один из свидетелей связан с радиостанцией «Эхо Москвы в Пскове», которая перепечатала статью Прокопьевой о взрыве в архангельском управлении ФСБ. Второй свидетель имеет отношение к псковскому отделению «Яблока».

20 сентября Прокопьевой предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Уголовное дело было возбуждено в феврале. 11 декабря 2018 года Роскомнадзор вынес предупреждения в адрес издания «Псковская лента новостей» и радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» после выпуска авторского материала Прокопьевой «Репрессии для государства». Журналистка предположила, что теракт, совершенный 17-летним подростком в Архангельске, мог быть спровоцирован репрессивными действиями политического режима.

Сотрудники Роскомнадзора заявили, что ее позиция формирует положительное отношение к террору. Против Прокопьевой возбуждено дело об оправдании терроризма. Лингвисты и психологи, проводившие экспертизу, на основании которой Прокопьеву обвинили в оправдании терроризма, нашли нарушение закона в указании на несоблюдение «прав и свобод граждан» в России, сравнении взорвавшего себя подростка в здании архангельского ФСБ с народовольцами и отсутствии негативной оценки его действий.

В июле Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, ее счета заблокировали.

Открытое письмо Прокопьевой в знак солидарности с журналисткой опубликовали «7×7», «Новая Газета», «Такие дела», «Эхо Москвы», «МБХ медиа», «Медиазона», «Дождь» и другие СМИ, в том числе The Insider.

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