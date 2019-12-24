Муниципального депутата Юлию Галямину оштрафовали за летнюю акцию протеста

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину за встречу с избирателями на Трубной площади 17 июля. Об этом она сообщила в Twitter.

Ей вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Летом Галямина отбыла три административных ареста подряд. В общей сложности она провела под арестом 35 суток.

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