Муниципального депутата Юлию Галямину оштрафовали за летнюю акцию протеста

24.12.2019, 18:57, Новости дня

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину за встречу с избирателями на Трубной площади 17 июля. Об этом она сообщила в Twitter.

Ей вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Летом Галямина отбыла три административных ареста подряд.  В общей сложности она провела под арестом 35 суток.



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