Автоновости: В Jaguar Land Rover рассказали, как повысят российские цены в 2020 году

Производители продолжают отчитываться о том, как сильно они поднимут цены на новые автомобили в 2020 году из-за повышения утилизационного сбора.

Компания Jaguar Land Rover распространила релиз, в котором сообщает, что "в связи с увеличением утилизационного сбора в России с 1 января 2020 года компания будет вынуждена повысить цены на модельный ряд".

Изменения стоимости коснутся всех автомобилей марок Jaguar и Land Rover, представленных на российском рынке, за исключением полностью электрического кроссовера Jaguar I-Pace.

Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5% – 2,5% в зависимости от размера ставки утилизационного сбора, говорится в сообщении производителя.

В России подорожают все автомобили марки Volvo

Повышение утилизационного сбора на транспортные средства, утвержденное Правительством РФ, вступает в силу 1 января 2020 года. Самый значительный рост ставок ожидается в сегменте легковых автомобилей – в среднем 110,7%.

При этом для автомобилей с двигателем объемом от 3,5 литров повышение ставки составит 145%.

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