Автоновости: В Россию может вернуться одна из моделей Nissan

В 2017 году Nissan убрал из России седан Sentra из-за низкого спроса. И вот теперь появились признаки, что эта модель может вернуться на наш рынок, но уже в новом поколении.

Изображения нового поколения седана Nissan Sentra появились в открытой базе патентов Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Это может послужить намеком, что Nissan изучает вопрос или даже готовится представить эту новинку в России.

Nissan Sylphy, она же Sentra.

Дебютировавшая в апреле в Шанхае новая Nissan Sentra получила основательно переработанный по сравнению с предыдущим поколением дизайн кузова, выполненный в строгом соответствии с нынешним стилистическим кодом Nissan. Утверждается, что благодаря переработкам коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,26 – именно по этой характеристике седан идентичен суперкару GT-R.

Салон также отличается переработанной архитектурой с "двухэтажной" передней панелью, а в списке самых важных нововведений названы 7-дюймовый дисплей на приборной панели и 8-дюймовый монитор новой мультимедийной системы.

Обещаны седану и самые современные водительские ассистенты, включая систему удержания полосы, ассистент предупреждения о столкновениях, систему предупреждения о поперечном трафике и тому подобное.

Известно, что в США модель предлагается с 2-литровым мотором на 151 л.с. в паре с вариатором. Со сменой поколения задняя зависимая подвеска была заменена на независимую схему.

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