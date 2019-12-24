В СПЧ отреагировали на освобождение участника беспорядков 27 юля в Москве

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение суда об освобождении фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве Самариддина Раджабова.

«Самариддин Раджабов обвинялся в том, что бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже в него не попал. И очень важно, что суд сегодня отпустил его на свободу, а не отправил в колонию. Я вижу в решении суда проявление гуманизма и, как уже неоднократно формулировал, соразмерности наказания содеянному. Составляя свое мнение о событиях, произошедших на несогласованных акциях в Москве, мы отсмотрели множество видеозаписей. Некоторые демонстранты нападали на сотрудников полиции. Это недопустимо и серьезно карается в любом государстве. Но в некоторых случаях опасность деяния была не очевидна. Мы сразу обратили внимание на обвинения в отношении Раджабова, Жукова и Фомина. Мы рады, что к позиции Совета прислушались, и все трое фигурантов сегодня на свободе», – цитирует сайт СПЧ высказывание главы Совета Валерия Фадеева.

Мещанский суд Москвы сегодня приговорил Раджабова к штрафу в 100 тыс. рублей. Суд посчитал вину подсудимого доказанной, но освободил от наказания, учтя время содержания Раджабова под стражей, его материальное положение и то, что он впервые привлекался к ответственности.

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