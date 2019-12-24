Мнение: ЕС осуждает смертный приговор расчленителям Хашогги

Давеча в Саудовской Аравии был вынесен смертный приговор 5 участникам убийства и расчленения саудовского журналиста Хашогги в саудовском консульстве в Анкаре.

Дело было подано так, чтобы выгородить наследного принца Мохаммед бин Салмана, который и стоял за организацией убийства Хашогги, и свалить все на исполнителей, которые якобы перестарались.

По сути, наследный принц отдал своим подчиненным приказ устранить Хашогги, а те не придумали ничего лучше, как убить его в саудовском консульстве, которое к тому же находилось на прослушке у турецкой разведки.

Когда все это это всплыло, исполнителей назначали стрелочниками, фактически убивая их за то, что они попались, выполняя приказы вышестоящего начальства. Таковы смертельные последствия турецкой прослушки.

ЕС же осудило смертный приговор этим деятелям (объективно, их в любом случае не жалко, особенно любителя костяной пилы), так как это "негуманно". При ответственность саудовского руководства за убийство Хашогги деликатно промолчали.

Исходя из молчания Турции на эту тему, можно сделать вывод, что отступные за пленки турецкой разведки были выплачены и дальнейших разоблачений МБС не последует, во всяком случае пока.

Саудиты же очевидно торопятся замести эту крайне токсичную историю под ковер, дабы убив 5-х исполнителей, заявлять, что "вот видите, мы нашли и покарали виновных", хотя это и выглядит как очередной саудовский фарс из провинциального ТЮЗа.

Источник: Colonel Cassad

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