Медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за теплой зимы

24.12.2019, 18:42, Новости дня

Из-за теплой зимы в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка «Синевир» в Карпатах в спячку впали только трое из 32 зверей. Об этом проинформировала пресс-служба НПП «Синевир» в Facebook 24 декабря. 

«Зима – это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя: Беня, Дюри и Потапыч», – сказано в сообщении. 

В парке отметили, что причиной «медвежьей безсонницы» является недостаточно низкая температура воздуха. 

«Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время», – сообщили в парке. 

Коли тепло, ведмедям не спиться Зима – це період, коли всі ведмеді, підкорюючися природному інстинкту, повинні…

Posted by Національний природний парк "Синевир" on Esmaspäev, 23. detsember 2019

Прошлой зимой в спячку впала большая часть животных центра, что является хорошим показателем их реабилиатции, отметили национальном парке.  

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Из-за теплой зимы в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка «Синевир» в Карпатах в спячку впали только трое из 32 зверей. Об этом проинформировала пресс-служба НПП «Синевир» в Facebook 24 декабря.  «Зима – это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть […]

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