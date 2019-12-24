Медведи в Карпатах не могут впасть в спячку из-за теплой зимы

Из-за теплой зимы в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка «Синевир» в Карпатах в спячку впали только трое из 32 зверей. Об этом проинформировала пресс-служба НПП «Синевир» в Facebook 24 декабря.
«Зима – это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза – зимнего сна – три медведя: Беня, Дюри и Потапыч», – сказано в сообщении.
В парке отметили, что причиной «медвежьей безсонницы» является недостаточно низкая температура воздуха.
«Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время», – сообщили в парке.
Коли тепло, ведмедям не спиться Зима – це період, коли всі ведмеді, підкорюючися природному інстинкту, повинні…
Posted by Національний природний парк "Синевир" on Esmaspäev, 23. detsember 2019
Прошлой зимой в спячку впала большая часть животных центра, что является хорошим показателем их реабилиатции, отметили национальном парке.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Из-за теплой зимы в центре реабилитации бурых медведей Национального природного парка «Синевир» в Карпатах в спячку впали только трое из 32 зверей. Об этом проинформировала пресс-служба НПП «Синевир» в Facebook 24 декабря. «Зима – это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. Настоящая зима в регионе продержалась всего неделю в начале декабря. За это время успели упасть […]
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