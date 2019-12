Ким Кардашьян, Райан Рейнольдс, Хайди Клум и другие звезды подарили Мэрайе Кери клип к 25-летию ее рождественского хита

В канун католического Рождества певица Мэрайя Кери празднует значимую для нее дату: 25 лет назад в свет вышла песня All I Want for Christmas Is You, которая буквально перевернула всю ее карьеру и стала настоящим рождественским гимном. Несколько дней назад в честь юбилея певица представила новый клип, а сегодня в сети появилось еще одно видео на эту композицию, которое стало сюрпризом для самой исполнительницы. Десятки знаменитых друзей Мэрайи сняли видеофрагменты, в которых они поют и танцуют под трек, и объединили их в один ролик. Она была очень удивлена и тронута таким поздравлением.

Вот это да! Это лучший рождественский подарок, который я когда-либо получала. Я так благодарна всем моим друзьям и любимым артистам, которые приняли участие в этом видео. Вы заставили меня улыбаться. Спасибо!

— написала Мэрайя в Twitter под коллажем со всеми героями клипа.

Хайди Клум Райан Рейнольдс Кэти Перри Ариана Гранде Руби Роуз

В четырехминутном видео снялись Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Кэти Перри, Джон Траволта, Хайди Клум, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден, Райан Рейнольдс, Кэрри Вашингтон, Chance The Rapper, Бебе Рекса, Джейми Фокса, Дженна Дьюэн, Милли Бобби Браун, Снуп Догг и даже Ариана Гранде. Появление последней особенно удивило фанатов обеих певиц, ведь их связывает давняя история вражды.

Общественность и СМИ постоянно сравнивали этих двух артисток с сильными вокальными данными, и это не нравилось им обеим. В 2014 году юная Ариана удивила журналистов, когда выслала им список запретных вопросов перед пресс-конференцией. В том числе им не разрешалось спрашивать ее о Мэрайе Кери. Спустя два года в шоу Watch What Happens Live Мэрайя призналась ведущему Энди Коэну, что понятия не имеет, кто такая Ариана Гранде. «Потепление» произошло только в 2018-м, когда Ариана назвала Мэрайю своим ориентиром в музыке, а уже в марте этого года они публично поздравили друг друга с днем рождения. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается.

