Турция направила РФ «жесткое» послание по ситуации в Идлибе

На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве РФ пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.
«Мы видим, что в Идлибе растет число нападений. Мы направили наше жесткое послание российской стороне. Нашей делегации (на переговорах в Москве, – прим. ВЗГЛЯД) сообщили, что они приложат усилия, чтобы прекратить нападения со стороны режима (Асада, – прим. ВЗГЛЯД) в течение 24 часов», – сообщил представитель Эрдогана на пресс-конференции в Анкаре, информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили от боевиков более 300 квадратных километров в южной части провинции Идлиб.
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