Сарган о переаттестации в ГПУ: Дело Януковича о госизмене готовят к «сливу» в апелляции

В ходе переаттестации из ГПУ уволены следователь по делу Януковича Вадим Приймачок и прокурор по делу «торнадовцев» Иван Пузыревский. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Не прошел «собеседование» (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление). Именно он объявлял подозрения всем чиновникам из РФ и судьям Конституционного суда РФ. Именно он вместе с несколькими другими прокурорами Военной прокуратуры объявлен в розыск решением россуда, заочно арестован в РФ за деятельность в пользу Украины. Именно он отвечал за подготовку материалов для МИД по делам против России в международных судах. Именно он лично готовил и формировал доказательства для украинского МИД, чтобы доказать: Россия – агрессор. И что? А его уволили «реформаторы», – написала она.

По словам Сарган, также уволен прокурор Иван Пузыревский.

«Второй прокурор по делу «торнадовцев», который был в этом деле от начала и до конца вместе с другим прокурором. И в первой инстанции и в апелляции эти прокуроры доказали, что «торнадовцы» должны нести наказание за те преступления, которые совершали на территории АТО. Ребята из военной прокуратуры выдержали все унижения, обливание мочой и говном прямо на судебных заседаниях. Но довели дело до приговоров преступникам. И что? Его уволили «реформаторы», – продолжила она.

Сарган отметила, что есть «еще одно важное дело», которое слушалось в Оболонском райсуде.

«И несмотря на затягивание и попытки срыва процесса со стороны адвокатов, прокуроры довели до приговора – 13 лет президенту-беглецу Януковичу. Сейчас руками новых руководителей и кураторов дело готовят к сливу в апелляции», – заявила она.

Ну що. Поговоримо про зачистку прокурорів під виглядом «реформи».Бо назвати реформою те, що відбувається в поки що ГПУ… Posted by Лариса Сарган on Teisipäev, 24. detsember 2019

О своем увольнении из ГПУ Приймачок 24 декабря сообщил изданию «theБабель».Он не прошел третий этап переаттестации – собеседование. Прокурор намерен обжаловать свое увольнение в суде.

25 сентября вступил в силу закон Украины о реформировании прокуратуры. Он сокращает максимальное количество сотрудников прокуратуры в Украине с 15 тыс. до 10 тыс. Обязательными условиями для кандидата, который претендует на должность генпрокурора, согласно документу, должны стать высшее юридическое образование и стаж работы в области права не менее пяти лет. Эта норма в 2016 году была исключена из законодательства, что позволило стать генпрокурором Юрию Луценко.

Аттестация сотрудников украинской прокуратуры, согласно принятому закону, пройдет в три этапа. Она стартовала 27 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2020-го, сообщали в ГПУ.

Первую волну переаттестации прошло 610 прокуроров Генпрокуратуры из 1339.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В ходе переаттестации из ГПУ уволены следователь по делу Януковича Вадим Приймачок и прокурор по делу «торнадовцев» Иван Пузыревский. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. «Не прошел «собеседование» (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление). Именно он […]