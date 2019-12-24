Оператор ГТС Украины получил сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа – Коболев

Компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом 24 декабря сообщил в Facebook глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев.

«Марафон продолжительностью почти пять лет подходит к концу… Только что оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа и теперь является полностью самостоятельной и дееспособной компанией», – написал он.

По словам главы «Нафтогазу», Украина «выполняет свои обязательства и является надежным партнером в обеспечении глобальной энергетической безопасности».

«Благодаря европейским правилам Украина значительно усиливает надежность поставок энергии в каждый дом и на каждое предприятие. Украинские компании получают возможности работать на равных в едином европейском энергопространства, а потребители – доступные газ и тепло, без политических требований от доминирующего игрока», – подчеркнул Коболев.

Марафон тривалістю майже п’ять років добігає кінця. Слово «анбандлінг» органічно увійшло до повсякденного лексікону… Posted by Andriy Kobolyev on Teisipäev, 24. detsember 2019

С 1 января 2020 года новым оператором ГТС станет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». По словам Коболева, эта компания будет продана АО «Магистральные газопроводы Украины», которое создали в ноябре 2016 года во исполнение требований Третьего энергетического пакета Европейского союза. Компания «Магистральные газопроводы Украины» принадлежит Министерству финансов.

17 ноября вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель выражал надежду, что до 26 декабря газотранспортный оператор будет полностью сертифицирован.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию Оператора газотранспортной системы Украины. Отделение ГТС от «Нафтогазу» должно завершиться в течение нескольких дней, заявил Коболев 18 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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