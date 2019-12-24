Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

24.12.2019, 18:30, Новости дня

24 декабря глава Украинского государства Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. Указ президента №943/2019 опубликован на его сайте.

«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы», – говориться в указе.

Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. 4 сентября Зеленский освободил Кулебу от работы в Совете Европы.

Тарасюк – украинский дипломат и политик. Дважды возглавлял Министерство ииностранных дел Украины (1998 –2000 годах и в 2005 – 2007 годах). Кроме того, он был нардепом VIII созыва от «Батьківщини».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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