Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

24 декабря глава Украинского государства Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. Указ президента №943/2019 опубликован на его сайте.
«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы», – говориться в указе.
Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. 4 сентября Зеленский освободил Кулебу от работы в Совете Европы.
Тарасюк – украинский дипломат и политик. Дважды возглавлял Министерство ииностранных дел Украины (1998 –2000 годах и в 2005 – 2007 годах). Кроме того, он был нардепом VIII созыва от «Батьківщини».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В ходе переаттестации из ГПУ уволены следователь по делу Януковича Вадим Приймачок и прокурор по делу «торнадовцев» Иван Пузыревский. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь экс-генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. «Не прошел «собеседование» (беру в кавычки сознательно) Вадим Приймачок, следователь по делу Януковича о госизмене, следователь по всем крымским делам (военное направление). Именно он […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Президент Эстонии извинилась за назвавшего финского премьера «продавщицей» министра / 16 декабря
- Стала известна причина обрушения моста в Оренбурге / 3 декабря
- Эксперт: «Нафтогаз» даже без соглашения с РФ должен продолжать транзит газа в 2020 году / 26 ноября
- Горбачев в интервью CNN дал советы РФ и США / 1 декабря
- Грызлов призвал Украину закрепить особый статус Донбасса в конституции / 18 декабря
- Свидетели рэкета и коррупции / 14 декабря
- Конвоиры «банды ГТА», допустившие попытку бегства, получили условные сроки / 9 декабря
- «Сила Сибири» лишь укрепит антиамериканский союз России и Китая / 2 декабря