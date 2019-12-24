Зеленский назначил экс-министра Тарасюка постпредом Украины при Совете Европы

24 декабря глава Украинского государства Владимир Зеленский назначил бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка на должность постоянного представителя Украины при Совете Европы. Указ президента №943/2019 опубликован на его сайте.

«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы», – говориться в указе.

Ранее постпредом Украины при Совете Европы был нынешний вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. 4 сентября Зеленский освободил Кулебу от работы в Совете Европы.

Тарасюк – украинский дипломат и политик. Дважды возглавлял Министерство ииностранных дел Украины (1998 –2000 годах и в 2005 – 2007 годах). Кроме того, он был нардепом VIII созыва от «Батьківщини».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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