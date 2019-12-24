Украина заявила об имитации российскими самолетами атаки на американский эсминец

24.12.2019, 18:30, Новости дня

ВКС РФ в Черном море провели имитацию атаки на американский эсминец «Росс», утверждают ВВС Украины.

«23 декабря фронтовые бомбардировщики Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) Военно-космических сил Российской Федерации в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки – ракетный эсминец США «Росс», следовавший в порт Одессы», – говорится в Facebook ВВС Украины.

Утверждается, что российские самолеты совершили маневр, «типичный для авиационного удара крылатыми ракетами», после чего вернулись на аэродром базирования.

Отметим, что в октябре стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота ВМФ РФ в Калининградской области, а днем ранее аналогичный американский самолет сымитировал бомбардировку Крыма. 



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