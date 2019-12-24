Китайский кроссовер JAC S7 проходит сертификацию в РФ

Китайская модель должна появится на рынке РФ уже летом 2020 года. На данный момент кроссовер JAC S7 проходит сертификацию.

Автомобиль оснащен 174-силовым двигателем на 1,5 литра и 1,5-литровым двигателем мощностью 174 лошадиных силы. Каждый агрегат работает в паре с 6-ступенчатой МКПП и роботизированной трансмиссией с передним приводом. Также китайская версия имеет цифровую приборную панель и проекционный дисплей. В JAC S7 установлен климат-контроль, доступ без ключей, старт-стоп, а также механизм кругового обзора и 6 подушек безопасности. Ожидаемая модель порадует автолюбителей панорамной крышей, акустикой Infinity с сабвуфером и салоном из кожи.

Выпускать кроссовер будут на предприятии в Казахстане, а стоимость объявят ближе к августу. Согласно предположениям, цена за машину будет не слишком велика. Трехрядный JAC S7, проходящий сертификацию в России, рассчитан на 7 мест.

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