Гендиректора «Ленфильма» Пичугина уволили

Совет директоров уволил генерального директора киностудии «Ленфильм Эдуарда Пичугина, об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.
Вместо Пичугина назначат временного управляющего, до этого момента он останется и.о. гендиректора, добавил министр, передает «Интерфакс».
В ноябре Союз кинематографистов Санкт-Петербурга на общем собрании выступил с предложением освободить от должности генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина «как не справившегося с возложенными на него обязанностями».
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Последнее: Совет директоров уволил генерального директора киностудии «Ленфильм Эдуарда Пичугина, об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. Вместо Пичугина назначат временного управляющего, до этого момента он останется и.о. гендиректора, добавил министр, передает «Интерфакс». В ноябре Союз кинематографистов Санкт-Петербурга на общем собрании выступил с предложением освободить от должности генерального директора «Ленфильма» Эдуарда Пичугина «как не справившегося с […]
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