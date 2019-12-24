Наука: Воспаление против аутизма

Воспалительный иммунный белок временно корректирует работу нейронов в аутистическом мозге. Инфекция во время беременности может плохо подействовать на мозг развивающегося ребёнка.

Несколько лет назад в ходе масштабного исследования в Дании удалось выяснить, что у женщин, болевшие во время беременности какой-то сильной инфекционной болезнью (будь то грипп, вирусный гастроэнтерит или, например, инфекция мочеполовых путей), рождались дети, у которых с высокой вероятностью развивался аутизм. (Хотя сама по себе доля аутистичных детей была невелика.)

Если инфекция случалась в первый триместр беременности, то вероятность аутизма у ребёнка возрастала втрое, если во второй триместр – то в 1,5 раза. О том, какие механизмы тут срабатывают, мы уже писали: в 2016 году в Science выходила статья с описанием экспериментов над беременными мышами, у которых провоцировали воспаление. Воспалительные сигнальные белки, выделяемые иммунными клетками, проникали в мозг мышат и нарушали укладку слоёв нервных клеток в полушариях мозга. В результате у мышат после рождения в поведении проявлялись аутистические признаки – они меньше общались с другими и были склонны к бессмысленно повторяющимся действиям.

И вот сейчас те же исследователи из Массачусетского технологического института, которые писали, как воспаление повышает риск аутизма, опубликовали другую статью о том, когда воспаление, наоборот, подавляет аутизм. Действительно, медицинская статистика говорит о том, что когда у детей с расстройствами аутистического спектра случается инфекция с температурой и прочими признаками воспаления, аутизм у них как бы слабеет. Чтобы понять, что тут происходит, снова взяли мышей, которые после материнского воспаления начали вести себя подобно аутистам, и ввели им фрагменты клеточных стенок бактерий. Мышей бросало в жар, но при этом их социальные навыки временно улучшались: они проявляли больше интереса к другим мышам, и общение протекало более-менее нормально.

При воспалении, которое начиналось по поводу бактериальных фрагментов, у мышей повышался уровень интерлейкина-17а (IL-17a) – сигнального иммунного белка, который вместе с другими похожими интерлейкинами помогает координировать воспалительную реакцию. В статье в Nature говорится, что IL-17a действовал на нейроны определённого участка соматосенсорной коры, и это был тот же участок, который у аутичных мышей страдал от материнского воспаления во время эмбрионального развития. Дело было именно в белке IL-17a, потому что просто повышение температура тела на симптомы аутизма никак не влияло, и если у мышей как-то блокировали взаимодействие IL-17a с нейронами, то мыши оставались такими же аутичными, какими и были.

Но, может быть, IL-17a ослабляет аутизм только у тех мышей, которые стали такими из-за материнского воспаления? Чтобы проверить это, исследователи поставили опыты с мышами, у которых аутистическое поведение возникло из-за того, что у них выключали те или иные гены, связанные с аутизмом. Когда им вводили IL-17a, симптомы аутизма слабели. В целом можно сделать вывод, что, во-первых, чтобы ослабить аутизм, нужно не воспаление вообще, а конкретная сигнальная молекула IL-17a, и, во-вторых, что сигнальная молекула IL-17a ослабляет аутистические симптомы независимо от того, по какой именно причине они возникли – из-за воспаления у матери во время беременности, или из-за мутации в одном гене, или из-за мутации в другом гене и т. д.

Уровень IL-17a не всегда повышается при инфекции, потому и не у всех детей с аутизмом его симптомы слабеют при инфекционном воспалении. С другой стороны, раз IL-17a способен корректировать работу нейронов мозга, то, возможно, на его основе можно создать какое-нибудь лекарство, которое хотя бы немного уменьшало тяжесть аутистических симптомов.

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