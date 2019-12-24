Ученые: Целебные свойства изюма повышают работоспособность мозга

24.12.2019, 18:21, Разное

Американские исследователи определили уникальные полезные свойства изюма. Они считают, что сушеные ягоды винограда повышают работоспособность мозга.
Центральная нервная система традиционно является основным потребителем полезных веществ, содержащихся в его составе. Они беспрепятственно проникают через гематоэнцефалический барьер. регулирующий потоки веществ между кровью и тканью мозга. В результате человек, регулярно употребляющий этот продукт, может рассчитывать на высокий уровень функционирования органа и скорость когнитивных процессов. Специалисты советуют употреблять в пищу изюм в период подготовки и сдачи экзаменов, а также различных испытательных тестов. Энергозатратность работы главного органа ЦНС в этот момент требует постоянной «подпитки», которую обеспечивает сухофрукт, обладающий высокой калорийностью. Его можно употреблять в готовом виде, а также как добавку в каши, запеканки и многие десертные блюда.

Полезен изюм и в рационе беременных, он повышает шансы на рождение ребенка со здоровым иммунитетом. Благотворно сказывается этот вкусный продукт и на здоровье самой женщины.



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Последнее: Американские исследователи определили уникальные полезные свойства изюма. Они считают, что сушеные ягоды винограда повышают работоспособность мозга. Центральная нервная система традиционно является основным потребителем полезных веществ, содержащихся в его составе. Они беспрепятственно проникают через гематоэнцефалический барьер. регулирующий потоки веществ между кровью и тканью мозга. В результате человек, регулярно употребляющий этот продукт, может рассчитывать на высокий уровень […]

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