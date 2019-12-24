Ученые: Целебные свойства изюма повышают работоспособность мозга

Американские исследователи определили уникальные полезные свойства изюма. Они считают, что сушеные ягоды винограда повышают работоспособность мозга.

Центральная нервная система традиционно является основным потребителем полезных веществ, содержащихся в его составе. Они беспрепятственно проникают через гематоэнцефалический барьер. регулирующий потоки веществ между кровью и тканью мозга. В результате человек, регулярно употребляющий этот продукт, может рассчитывать на высокий уровень функционирования органа и скорость когнитивных процессов. Специалисты советуют употреблять в пищу изюм в период подготовки и сдачи экзаменов, а также различных испытательных тестов. Энергозатратность работы главного органа ЦНС в этот момент требует постоянной «подпитки», которую обеспечивает сухофрукт, обладающий высокой калорийностью. Его можно употреблять в готовом виде, а также как добавку в каши, запеканки и многие десертные блюда.

Полезен изюм и в рационе беременных, он повышает шансы на рождение ребенка со здоровым иммунитетом. Благотворно сказывается этот вкусный продукт и на здоровье самой женщины.

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Последнее: Американские исследователи определили уникальные полезные свойства изюма. Они считают, что сушеные ягоды винограда повышают работоспособность мозга. Центральная нервная система традиционно является основным потребителем полезных веществ, содержащихся в его составе. Они беспрепятственно проникают через гематоэнцефалический барьер. регулирующий потоки веществ между кровью и тканью мозга. В результате человек, регулярно употребляющий этот продукт, может рассчитывать на высокий уровень […]