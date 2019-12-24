Xiaomi намерена выпустить Pocophone F2 в следующем году

В компании Xiaomi заявили о намерении продолжить одну из своих самых популярных линеек. В следующем, 2020 году будет выпущен смартфон Pocophone F2.

Новый аппарат станет преемником Pocophone F1, вышедшим в прошлом, 2018 году. Намерения вывести на рынок очередной «покофон» подтвердил официально глава подразделения Элвин Це в аккаунте в Twitter. В то же время данных о его оснащенности пока нет, если учесть, что девайс 2018 года имел достаточно мощный процессор и ускоритель Adreno 630, то от новинки следует ожидать не меньших возможностей.

Ведь в предыдущей версии производитель установил также эффективную систему охлаждения тепловой трубкой, мощную батарею и функцию быстрой зарядки, встроенный аудиочип для высококачественного звука, а также дактилоскоп и сенсор лица. Прошлогодний аппарат при небольшой стоимости в 300 долларов США, по своим техническим характеристикам был действительно флагманским, того же можно ожидать и о его продолжении.

Ранее в прессе появлялась информация о подготовке выхода смартфона Redmi K20, который должен был воплотить в себе все преимущества Pocophone и стать своеобразным его продолжением вместо аппарата с индексом F2. Однако новые данные показали, что в 2020 году все же выйдет именно.

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