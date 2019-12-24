Клейма на них нет

Провокация в Тольятти: накануне передела рынка поставок еды в детсады и школы детей попытались накормить испорченным мясом.

Нарушение выявили во время спецоперации, которую провели сотрудники региональных ФСБ, МВД, прокуратуры и ветеринарных служб.

Четыре килограмма говядины от павшего в результате болезни животного было найдено в ходе проверки в МБУ детский сад № 50 «Синяя птица». Позже токсичное мясо было обнаружено и в других местах. Поставщиком так называемого «мяса» оказались два общества с ограниченной ответственностью: «Мясная продукция» и «Мясной провиант». Обе компании зарегистрированы по одному адресу: Тольятти, улица Базовая, д. 20. Директором и единственным учредителем «токсичных» ООО является Наталья Рябинина.

Проверка установила, что на складах на улице Базовой хранилось более 50 тонн мяса «неизвестного происхождения без документов и клейм, с признаками гниения, болезней, предназначенного для поставки через посредников в детские сады и школы Тольятти,

а также в различные учреждения области». Как пишет паблик «Тольятти»: «Такое «мясо» разделывалось, вымачивалось в уксусной кислоте, специальных химических растворах и приправах для устранения неприятного запаха и придания товарного вида, после чего замораживалось для дальнейшей реализации».

По данным паблика, поставщики фирм Натальи Рябининой регулярно приобретали в селах и деревнях соседних областей мясо павших животных с признаками разложения или болезней, которое подлежало захоронению в скотомогильниках. То же гнилое мясо якобы уже найдено в нескольких детских садах и школах Тольятти, Самары и Сызрани.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СК, по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Расследование ведет Центральный межрайонный следственный отдел города Тольятти.

В ведомстве сообщили, что по уголовному делу уже назначили несколько криминалистических экспертиз, чтобы определить качество поставляемой продукции.

В соцсетях стали появляться данные некоей экспертизы, которая якобы показала, что продукция «произведена из павших и больных животных, мясо которых непригодно для употребления в пищу. Выявлено наличие трупного яда, кишечной палочки и других опасных инфекций».

Информацию, опубликованную в соцсетях, подтвердил и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями. Возбуждено уголовное дело, оно взято на личный контроль руководством ГУМВД. Со своей стороны буду держать руку на пульсе», — написал депутат в твиттере.

Александр Хинштейн@Khinshtein

Уточнил.К сожалению, это правда. Факты поставок мяса неизвестного происхождения в школы и детсады вскрылись в ходе проверок, инициированных областными властями. Возбуждено уголовное дело, оно взято на личный контроль руководством ГУМВД.Со своей стороны буду держать руку на пульсе https://twitter.com/san__tlt/status/1207727758589276160 …

Андрей Николаевич@SAN__TLT

В какие сады и школы поступало мясо?

Расследуется ли ситуация?

Это чудовищно[email protected] Александр Евсеевич, не владеете информацией?

Надеюсь что это вброс и фэйк.https://vk.com/wall-37094684_7926421 …

38715:33 — 20 дек. 2019 г.Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность308 человек(а) говорят об этом

Один из депутатов Тольяттинской городской думы в разговоре с «Парком Гагарина» сказал, что такая ситуация назревала давно: «В Тольятти большинство школ и дошкольных учреждений работают с комбинатом школьного питания «Дружба». Мы, конечно, не можем заставить всех работать с ними, но в период проведения аукционов рекомендуем работать с «Дружбой». Это крупная проверенная организация, неоднократно они становились лауреатами, в том числе и всероссийских, конкурсов. Но часть школ и детских садов, желая на этом подзаработать, готовят питание сами. Поэтому проводят конкурсы только на поставку продукции. Видимо, такие учреждения и стали жертвой некачественного поставщика».

Между тем в Тольятти существует версия, что история с мясом павших животных не что иное как провокация. Один из бизнесменов, работающих в этой отрасли, изложил свою версию произошедшего: «Думаю, это провокация. Насколько мне известно, в недрах правительства региона созрело решение создать в следующем году в Самарской области единый центр поставок питания в школы и детские сады. Вероятно, этот скандал с мясом трупов животных произошел не случайно. И сейчас начнется массовая проверка всех работающих в этом бизнесе, после которой начнут зачищать площадку».

Сергей Курт-Аджиев

Новая газета

Источник: Новая газета

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Последнее: Провокация в Тольятти: накануне передела рынка поставок еды в детсады и школы детей попытались накормить испорченным мясом. Нарушение выявили во время спецоперации, которую провели сотрудники региональных ФСБ, МВД, прокуратуры и ветеринарных служб. Четыре килограмма говядины от павшего в результате болезни животного было найдено в ходе проверки в МБУ детский сад № 50 «Синяя птица». Позже токсичное мясо было обнаружено […]