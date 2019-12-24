В ЛНР заявили об исключении Киевом ряда лиц из списков на обмен

Украинская сторона в одностороннем порядке исключила ряд лиц из списков на обмен, сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

«Вынуждена констатировать, что по состоянию на 18.00 мск 24 декабря украинская сторона предоставила нам некорректные списки участников, подлежащих освобождению… Из списков подтвержденных лиц были в одностороннем порядке исключены ряд людей», – сообщила Кобцева, передает РИА «Новости».

Она добавила, что по некоторым лицам была изменена информация, «касающаяся их статуса и участия в обмене».

Ранее сообщалось, что контактная группа по Донбассу согласовала обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года.





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Последнее: Украинская сторона в одностороннем порядке исключила ряд лиц из списков на обмен, сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева. «Вынуждена констатировать, что по состоянию на 18.00 мск 24 декабря украинская сторона предоставила нам некорректные списки участников, подлежащих освобождению… Из списков подтвержденных […]