Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия.
На первом месте – рэпер Dr. Dre с прибылью в размере $950 млн. Исполнителю принадлежат 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple.
На второй строчке разместили певицу Тейлор Свифт с доходом $825 млн, на третей –
Бейонсе, заработавшую $685 млн.
За ними следуют фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно ($675 млн), хип-хоп исполнитель Diddy ($605 млн), Элтон Джон ($565 млн), Jay-Z ($560 млн), Пол Маккартни ($535 млн), Кэти Перри ($530 млн) и Леди Гага ($500 млн).
Dr. Dre родился 18 февраля 1965 года в Комптоне. Он один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке, популяризатор джи-фанка.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия. На первом месте – рэпер Dr. Dre с прибылью в размере $950 млн. Исполнителю принадлежат 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple. На второй строчке разместили певицу Тейлор Свифт с доходом $825 млн, на третей – Бейонсе, заработавшую $685 млн. За ними следуют фронтмен ирландской рок-группы U2 […]
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