Знаменитости соберутся на Рождество в Карпатах

На Рождество многие украинские звезды поедут на зимние каникулы в курортный карпатский городок – Яремче. Именно здесь уже седьмой год проходит фестиваль украинской культуры и традиций Winter Romantik Fest.

«В этом году мы традиционно будем пропагандировать украинские рождественские традиции и невероятную красоту Карпат. А также уделим большое внимание гуцульской авторской кухне», – говорит Иван Гаврон, основатель фестиваля и владелец Romantik Spa Hotel. – На Святой вечер вместе с ведущими: Тимуром Мирошниченко (телеканал «Украина»), Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир (телеканал «1+1″) приготовим кутью по старинным гуцульским рецептам. Дети примут участие в разрисовывании рождественских имбирных пряников. Также научимся мастерить наряды и аксессуары для вертепа. На Рождество звезды попадут на мастер-класс и дегустацию карпатских блюд, приготовленных по авторским рецептам».

Виталий Борисюк, Иван Гаврон и Ольга Сумская уже не первый год будут встречать Рождество в Карпатах. Фото: romantikspahotels.ua

На фестивале будут звучать колядки и праздничные песни в исполнении этно-коллективов, а также именитых артистов – Аурики Ротару, Наталии Бучинской, Ольги Сумской и Виталия Борисюка. В этом году также каждый участник праздника сможет отметить Рождество, поучаствовав в костюмированном театральном действии.

«Карпатская кухня настолько колоритна и неповторима, – говорит актриса и телеведущая Ольга Сумская. – Я люблю очень готовить и коллекционирую хорошие рецепты национальной кухни, и карпатские кулинары для меня – настоящая находка! Как изумительно здесь готовят первые блюда с грибами. Сколько потрясающих рецептов голубцов, бограча и кутьи. А вы пробовали местный карпатский чай или глинтвейн на основе домашнего вина? Это бесподобно!».

Ольга Сумская всегда творчески подходит к своим нарядам для Рождества. Фото: romantikspahotels.ua

Звезды уже сейчас активно готовятся к новогодним праздникам – заказывают эксклюзивные украшения и наряды у модных дизайнеров. Поскольку традиционно на фестивале путем тайного голосования выберут лучший наряд вечера.

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За годы проведения фестиваля Winter Romantik Fest приготовили 600 литров кутьи и более 9 тысяч вареников. Установили рекорд на самую длинную гуцульскую колбаску – 27 метров.

Фото: romantikspahotels.ua

В Romantik Spa Hotel научили гостей мастерить настоящую рождественскую звезду. Гости и участники фестиваля прослушали и выучили более 100 колядок, вместе пели духовный гимн Украины «Боже великий, единый, нам Украину храни» на музыку Николая Лысенко. Более 2000 гостей специально для фестиваля нарядились в одежду в национальном стиле. У фестиваля есть и спортивные достижения – 15 медалей и сотни преодоленных километров спусков на горнолыжных трассах курорта Буковель.

Фото: romantikspahotels.ua

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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