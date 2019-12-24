Журналистов Шария выгнали из Киевского апелляционного суда

Сегодня возле Киевского апелляционного суда, где рассматривали апелляцию фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, активисты прогнали представителей видеоблогера Анатолия Шария, сообщает издание «Цензор.НЕТ».

Активисты пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера из бутылки с коричневой жидкостью. После того, как представителей Шария выгнали из здания суда, их окружили на улице.

Мужчину заставляли прокричать антироссийские лозунги. Он начал кричать «Помогите», после чего все же уступил давлению, и сказал, что «Путин – х*йло», а «Крым – украинский».

При этом Кучер сказал, что не «ватник» и не поддерживает сепаратистов.

Активисты выкрикивали также ругательства в адрес Шария, но не смогли заставить его представителей сказать то же самое.

В своем Telegram Шарий написал, что его журналистов облили мочой.

«Второе нападение на журналиста в суде по подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко. В этот раз – более серьезное. Группой лиц, с обливанием мочой и ударами ногами. Напали на журналиста «Шарий.net» Дмитрия Кучера», – отметил Шарий. По его словам, Кучер уже пишет заявление в полицию.

ВИДЕОВидео: Klymenko Time / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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