В Краснодаре машины эвакуировали с помощью трактора. Инцидента стали активно обсуждать в соцсетях.

В пресс-службе администрации города заявили, что коммунальные службы города не имеют отношения к этой истории. Выяснилось, что владелец авто сам вызвал эвакуатор, чтобы сдать транспортное средство, пишет телеграм-канал «Говорит Москва».

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