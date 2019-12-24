Пластический хирург сделал прогноз о состоянии прооперированной Леры Кудрявцевой

По словам эксперта, импланты

любой фирмы и производителя не застрахованы от повреждений. «В основном

муссируется в СМИ то, что у Леры Кудрявцевой был удален сам имплант и капсула,

которая сформировалась вокруг него. Скорее всего, речь идет о капсулярной

контрактуре. Капсула бывает достаточно твердой. Она-то и деформировала этот

имплант и, как следствие, из него стало выделяться содержимое», – заявил

собеседник «Дни.ру».

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