Пластический хирург сделал прогноз о состоянии прооперированной Леры Кудрявцевой

24.12.2019, 18:12, Разное

По словам эксперта, импланты
любой фирмы и производителя не застрахованы от повреждений. «В основном
муссируется в СМИ то, что у Леры Кудрявцевой был удален сам имплант и капсула,
которая сформировалась вокруг него. Скорее всего, речь идет о капсулярной
контрактуре. Капсула бывает достаточно твердой. Она-то и деформировала этот
имплант и, как следствие, из него стало выделяться содержимое», – заявил
собеседник «Дни.ру».

Материал дополняется



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Китайский бренд Vivo привел к попаданию смартфона  Vivo X30 Pro в Книгу рекордов Гиннеса. Именно таким образом производитель техники позволил себе существенно продвинуть свои модели смартфонов. Суть рекорда состоит в том, что компания сумела привести к тому, что новая модель X30 Pro была применена для создания максимального количества снимков на один и тот же аппарат. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика