Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает и выпадет снег

С 27-го декабря в Украине ожидается похолодание. Об этом 24 декабря сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
«С пятницы в Украине начнет холодать, с 31 декабря 2019 года – 1 января 2020 года – снова теплеть… С 27 – 28 декабря, в пятницу – субботу, в большинстве областей Украины температура воздуха снизится до +3 °C – -4 °C. Соответственно, осадки с дождя перейдут в мокрый снег и снег. Плюс – на дорогах снежная каша, гололед и местами налипание мокрого снега», – рассказала она.
Синоптик подчеркнула, что такая погода уже сейчас пришла в районы Карпат и скоро накроет всю западную Украину.
«25 декабря в Украине ожидаются дожди, в западных областях – с мокрым снегом. Температура воздуха в течение дня предполагается в районе +3… +8 °C, на юге +7…+12 °C В Киеве в среду пройдет дождь, днем будет около +7 °C. 27 – 28 декабря готовьтесь ловить снежинки на нос и теплее одевайтесь», – добавила Диденко.
З п`ятниці в Україні почне холоднішати, з 31 грудня 2019 року-1 січня 2020 року — знову теплішати.Тому в цей період…
Posted by Наталка Діденко on Teisipäev, 24. detsember 2019
24 декабря в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали, что на ряде дорог во Львовской, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ограничили движение грузового транспорта из-за непогоды.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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