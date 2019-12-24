Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

Иосиф Сталин, как бы к нему ни относились, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, на большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу только после того, как местное правительство «утратило контроль над своими вооруженными силами» и за происходящим на территории страны.

Тогда президент РФ заметил, что до подписания пакта Молотова – Риббентропа и секретного приложения к нему остальные страны Европы также подписали с Германией аналогичные документы.

Отметим, что пакты о ненападении с лидерами других стран Гитлер заключал в ходе личных встреч.

Польша в ответ заявила, что СССР напал на Польшу в 1939 году.

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