Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером

Иосиф Сталин, как бы к нему ни относились, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, на большой пресс-конференции Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу только после того, как местное правительство «утратило контроль над своими вооруженными силами» и за происходящим на территории страны.
Тогда президент РФ заметил, что до подписания пакта Молотова – Риббентропа и секретного приложения к нему остальные страны Европы также подписали с Германией аналогичные документы.
Отметим, что пакты о ненападении с лидерами других стран Гитлер заключал в ходе личных встреч.
Польша в ответ заявила, что СССР напал на Польшу в 1939 году.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В РФ начали работу по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса, сообщил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. «Открыты опытно-конструкторские работы по созданию робототехнических комплексов (РТК) тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник», – сказал Салюков, передает РИА «Новости». Он отметил, что введение в войска РТК и развитие теории их боевого применения изменяют […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Сети продемонстрировали шестиколесный суперкар Covini 6SW / 2 декабря
- Задержанная по делу об убийстве Шеремета детский хирург Кузьменко обсуждала возможность обстрела Киева – полиция / 13 декабря
- В России стали чаще арестовывать чиновников / 10 декабря
- Проект «Мечтай со мной» помог трем тяжелобольным детям побывать в «Москвариуме» / 18 декабря
- Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших / 25 ноября
- Мнения: В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование / 4 декабря
- Россияне оценили шансы сборной на победу в Евро-2020 / 3 декабря
- Гурцкая призвала к реформам в сфере насилия над детьми / 17 декабря