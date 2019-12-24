Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе две праздничные елки и приготовит подарки детям

В Износковском районе Калужской области впервые будут установлены сразу две новогодние елки при поддержке экотехнопарка «Калуга». Также более 300 дошкольников получат подарки в честь праздника. Украшенные к Новому году ели появятся в школе Шанского Завода и на площадки села Износки.

Оформлением праздника для местных жителей занимается компания «Промземресурс», выступающая в качестве инвестора и оператора «Калуги». В начале следующего года экотехнопарк начнет функционировать в Износковском районе. Предприятие будет специализироваться на переработке, утилизации и сортировке коммунальных отходов. Главной особенностью эхотехнопарка является отсутствие вреда для окружающей среды благодаря современным технологиям, информирует lenta.ru

«Калуга» также подготовил 320 наборов для детей дошкольного возраста, которые проживают в районе. Представители компании отметили, что забота о населении является ключевым приоритетом экотехнопарка. По словам Андрея Максимова, являющегося председателем Комиссии по территориальному развитию Общественной платы РФ, проект позволит повысить так называемое социальное самочувствие.

Местные жители отмечают, что настолько ярко и широко Новый год в районе не праздновали более 30 лет. Появление экотехнопарка в регионе позволит не только улучшить инвестиционный климат, но и предоставить сотни новых рабочих мест для граждан. Уже сейчас в «Калуге» работают примерно 150 человек, а в будущем штат будет расширяться. Предприятия не только создают новые рабочие места, но и проводят масштабную социальную работу с населением.

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