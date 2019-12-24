Беременная Анастасия Костенко в нюдовом боди приняла участие в фотосессии с дочерью

Анастасия Костенко пояснила подписчикам в Instagram, что не успевает закончить все дела до наступления праздников, однако время на съёмки находит всегда. Беременная модель в нюдовом боди приняла участие в фотосессии с дочерью.

Супруга Дмитрия Тарасова поделилась с поклонниками трогательными семейными снимками. На них она запечатлена в телесном боди и светлой кофте, а наследница в белоснежном наряде. Костенко часто участвует в фотосессиях, чтобы запечатлеть самые яркие моменты из детства ребенка. Вот только сейчас знаменитость может думать лишь о подготовке к Новому году. Она пытается создать из грядущего торжества сказку. Беременная звезда рассказала, что до сих пор не может найти себе подходящее платье.

Сейчас дочери модели и футболиста Милане Тарасовой год и 4 месяца. Как считают фолловеры, малышка растет похожей на отца. В комментариях под фото многие написали комплименты Тарасовой и ее внешности. Об интересном положении избранницы спортсмена публика узнала лишь в начале сентября, поскольку она скрывала его в течение нескольких месяцев. Супруги пока не назвали пол второго малыша, но фанаты считают, что это будет мальчик.

Звезда всегда хотела иметь большую семью, поэтому после появления на свет дочери начала думать о втором ребенке. По мнению второй вице-мисс РФ 2014 года, дети – это главное счастье в жизни человека.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Настоящий Штурман отличается тем, что он не замечает штурманства своего. Жених от Штурмана всегда сбегает внезапно, в окно, как у Гоголя. Это очень важная черта Штурмана, поскольку если они чувствуют свое штруманство, значит они замечают чужие границы и видят, что пересекают их. И это уже не совсем Штурман значит, во всяком случае — баг слабый. […]