Поклонники оценили лондонские апартаменты Елены Малышевой

24.12.2019, 18:04, Разное

Елена Малышева на несколько дней улетела с супругом в Лондон. Там они сняли роскошные апартаменты, видео которых поклонники оценили в Instagram.
Как сказала телеведущая, они с мужем не стали покупать квартиру, так как не позволяет финансовое положение. К тому же пара не собирается задерживаться в европейской столице, поэтому знакомые риелторы помогли арендовать хорошее жилье. Лондонские апартаменты действительно привели звездное семейство в восторг. Елене Малышевой больше понравился дизайн, так как хозяева дома создали домашний уют несмотря на его редкую аренду. Также доктора впечатлило множество свечей, подчеркивающих местный колорит.

Поклонники оценили квартиру кумира и посоветовали Малышевой купить себе в Лондоне жилье, чтобы проводить там больше времени. «Очень все атмосферно», «Я в восторге», «Не сравнить с нашим убожеством», — писали фолловеры, о чем сообщает ГлобалМСК.



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